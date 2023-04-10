Понад три тижні у психлікарні: коли вже випишуть голлівудську зірку Аманду Байнс

Голлівудська акторка Аманда Банйс на піку своєї кар'єри до проблем зі здоров'ям. Фото: AP

Минулого місяця голлівудську акторку Аманду Байнс поклали на лікування до психіатричної клініки після того, як її помітили голою на вулиці Лос-Анджелеса (США). 36-річна зірка, яка колись була надією багатьох кіностудій, й досі залишається у медичному закладі.

Про це пише таблоїд TMZ.

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Близькі зірки фільму "Вона — чоловік" повідомили що Аманда вона не відчуває впевненості в собі, аби піти з психологічної лікарні. Дата її випису й досі відкрита.

"Ті, хто її оточує, вже розробляють план, щоб переконатися, що вона залишається на правильному шляху", — йдеться у повідомленні.

За словами інсайдерів, медичний персонал не залишає Байнс наодинці. Акторка вже вона зареєструється в амбулаторній програмі лікування психічного здоров’я. Це означає, що після виписки з медичного закладу Аманда бере на себе зобов’язання продовжувати реабілітацію.

Нагадаємо, в березні цього року очевидець помітив оголену акторку, яка кілька років бореться з біполярним розладом, в центрі каліфорнійського міста. Аманда зупинила випадкову машину і повідомила водію, що божеволіє від психозу. Після цього колишня зірка Nickelodeon сама викликала службу порятунку.

Байнс доставили в поліцейський відділок, співробітники якого вирішили, що акторка потребує термінової психіатричної допомоги. Актрису госпіталізували до спеціалізованої клініки, в якій вона досі й перебуває.

Акторка набила тату на обличчі та кардинально змінилась. Фото: hollywoodlife.com

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