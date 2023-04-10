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Более трех недель в психушке: когда уже выпишут голливудскую звезду Аманду Байнс

10 апреля 2023 10:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Голливудская актриса Аманда Банйс на пике своей карьеры до проблем со здоровьем. Фото: AP
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В прошлом месяце голливудскую актрису Аманду Байнс положили на лечение в психиатрическую клинику после того, как ее заметили голой на улице Лос-Анджелеса (США). 36-летняя звезда, которая когда-то была надеждой многих киностудий, до сих пор остается в медицинском заведении.

Об этом пишеттаблоид TMZ.

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Близкие звезды фильма "Она — мужчина" сообщили, что Аманда она не чувствует уверенности в себе, чтобы уйти из психологической больницы. Дата ее выписки до сих пор открыта.

"Окружающие ее уже разрабатывают план, чтобы убедиться, что она остается на правильном пути", — говорится в сообщении.

По словам инсайдеров, медицинский персонал не покидает Байнс наедине. Актриса уже зарегистрировалась в амбулаторной программе лечения психического здоровья. Это означает, что после выписки из медицинского учреждения Аманда обязуется продолжать реабилитацию.

Напомним, в марте этого года очевидец заметил обнаженную актрису, несколько лет борющуюся с биполярным расстройством, в центре калифорнийского города. Аманда остановила случайную машину и сообщила водителю, что сходит с ума от психоза. После этого бывшая звезда Nickelodeon сама вызвала спасительную службу.

Байнс доставили в полицейский участок, сотрудники которого решили, что актриса нуждается в срочной психиатрической помощи. Актрису госпитализировали в специализированную клинику, в которой она до сих пор и находится.

Актриса набила тату на лице и кардинально изменилась. Фото: hollywoodlife.com

Также мы писали, что жена тяжелобольного голливудского актера Брюса Уиллиса рассказала, как встретила его 68-летие.

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