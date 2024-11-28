Михаилу Поплавскому исполнилось 75 — невероятные факты о певце

Украинский певец Михаил Поплавский. Фото: instagram/poplavskiy_michail

"Юный орел" украинской эстрады Михаил Поплавский отмечает 75-й юбилей. Певец вошел в историю страны не только как креативная звезда, но и как харизматичный президент университета.

В связи с этим редакция Новини.LIVE напоминает факты из жизни артиста.

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Михаил Поплавский отмечает 75-летний юбилей

Михаил Поплавский — Заслуженный деятель искусств Украины, Народный артист Украины, президент КНУКиМ, профессор, полный кавалер ордена "За заслуги", лауреат национальной премии "Человек года", певец, продюсер и телеведущий.

Михаил Поплавский. Фото: instagram/poplavskiy_michail

Певец родился в селе Мечиславка Кировоградской области. Вырос в семье колхозников. Сначала учился в профтехучилище на профессию машиниста электротяга в шахте, а затем служил в армии. Уже вскоре смог возглавить районный дом культуры, а затем поступил на первый курс в Киевский институт культуры.

Михаил Поплавский в молодости. Фото: instagram/poplavskiy_michail

Уже в 1993 году Поплавский стал ректором этого ВУЗа — самым молодым за его историю. Из педагога он постепенно превращался в артиста, а университет становился все популярнее.

За свой творческий путь Михаил Михайлович выпустил более 50 клипов, около 200 песен и организовал более 150 масштабных концертных шоу. Среди его хитов — "Юний орел", "Варенички мої" и "Кропива".

Поплавский имеет репутацию "звездного ректора" и "почитателя украинских женщин". В интервью он неоднократно рассказывал, что ежедневно спит в температуре около 16-17 градусов тепла, умывается холодной водой, употребляет только экопродукты из собственной фермы, отказался от алкоголя, сигарет и дурацких мыслей.

Напомним о скандале вокруг Михаила Поплавского и КНУКиМ. Также артист обидел девушку сексистскими заявлениями.