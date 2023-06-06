Популярний український фільм стане доступним на Netflix

Стрімінгова платформа Netflix. Фото: Google

Вже з 22 червня на популярній стрімінговій платформі Netflix стане доступним фільм "Памфір" режисера та сценариста Дмитра Сухолиткого-Собчука. Стрічка здобула чимало нагород на міжнародних фестивалях та зібрала солідну касу в українському кінопрокаті.

Про це повідомляється на Facebook сторінці Держкіно.

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Подробиці

Світова премʼєра стрічки пройшла на Каннському кінофестивалі минулого року. Фільм показали в програмі "Двотижневик режисера". Після цього "Памфір" відібрали до програм понад 40 фестивалів із 25 країн світу.

Події фільму розгортаються на Буковині напередодні Маланки — карнавалу із переодяганням у тварин і фольклорних персонажів, який відзначають ввечері перед "старим" Новим роком. Головний герой — заробітчанин і сімʼянин із маленького села на кордоні з Румунією, який змушений повернутися до контрабанди, щоби врятувати сина.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на фронті загинув художник-постановник, захисник України, Володимир Чорний, який працював над фільмом "Памфір". Також ми розповідали, що Чілдрен Кінофест оголосив зіркового посла фестивалю та міжнародну програму.