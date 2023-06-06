Популярный украинский фильм станет доступен на Netflix

Стриминговая платформа Netflix. Фото: Google

Уже с 22 июня на популярной стриминговой платформе Netflix станет доступен фильм "Памфир" режиссера и сценариста Дмитрия Сухолиткого-Собчука. Лента получила много наград на международных фестивалях и собрала солидную кассу в украинском кинопрокате.

Об этом сообщается на Facebook странице Госкино.

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Подробности

Мировая премьера фильма прошла на Каннском кинофестивале в прошлом году. Фильм показали в программе "Двух еженедельник режиссера". После этого "Памфир" отобрали в программы более 40 фестивалей из 25 стран мира.

События фильма разворачиваются на Буковине накануне Маланки — карнавала с переодеванием в животных и фольклорных персонажей, который отмечают вечером перед старым Новым годом. Главный герой — гастарбайтер и семьянин из маленькой деревни на границе с Румынией, который вынужден вернуться к контрабанде, чтобы спасти сына.

Напомним, ранее мы писали, что на фронте погиб художник-постановщик, защитник Украины, Владимир Черный, работавший над фильмом "Памфир". Также мы рассказывали, что Чилдрен Кинофест объявил звездного посла фестиваля и международную программу.