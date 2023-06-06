Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Популярный украинский фильм станет доступен на Netflix arrow

Популярный украинский фильм станет доступен на Netflix

6 июня 2023 07:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Популярный украинский фильм станет доступен на Netflix
Стриминговая платформа Netflix. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже с 22 июня на популярной стриминговой платформе Netflix станет доступен фильм "Памфир" режиссера и сценариста Дмитрия Сухолиткого-Собчука. Лента получила много наград на международных фестивалях и собрала солидную кассу в украинском кинопрокате.

Об этом сообщается на Facebook странице Госкино.

Читайте также:

Подробности

Мировая премьера фильма прошла на Каннском кинофестивале в прошлом году. Фильм показали в программе "Двух еженедельник режиссера". После этого "Памфир" отобрали в программы более 40 фестивалей из 25 стран мира.

События фильма разворачиваются на Буковине накануне Маланки — карнавала с переодеванием в животных и фольклорных персонажей, который отмечают вечером перед старым Новым годом. Главный герой — гастарбайтер и семьянин из маленькой деревни на границе с Румынией, который вынужден вернуться к контрабанде, чтобы спасти сына.

Напомним, ранее мы писали, что на фронте погиб художник-постановщик, защитник Украины, Владимир Черный, работавший над фильмом "Памфир". Также мы рассказывали, что Чилдрен Кинофест объявил звездного посла фестиваля и международную программу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас