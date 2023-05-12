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На фронті загинув відомий художник, який працював над фільмом "Памфір"

12 травня 2023 11:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
На фронті загинув відомий художник, який працював над фільмом "Памфір"
Художник-постановник, захисник України Володимир Чорний. Фото: Facebook/sukholytkyysobchuk
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Кривава війна, яку розв’язав терористичний режим Кремля,  продовжує забирати життя найкращих синів та доньок України.  9 травня у бою з окупантами загинув художник Володимир Чорний. В мирному житті Герой України працював над багатьма фільмами як постановник.

Про загибель Володимира у Facebook повідомила його кохана, Олена Білецька. 

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Подробиці 

За словами жінки, Володимир пішов захищати Україну від росіян добровольцем навіть попри те, що його документи загубили у військкоматі.

"Я відчуваю дику лють, за те, що росіяни знищили таку яскраву і щедру душею особистість, такого полумʼяного Кальцифера. Віділлються вам наші сльози трикратно... Істоти чортові, нелюди прокляті… Кохаю тебе безмежно рідний. Вклоняюся твоїй звитязі і жертві своїм життям. Дякую за те, що жива", — написала вона. 

Захисник України Володимир Чорний з коханою, Оленою Білецькою. Фото: Facebook//helena.biletskaya

Свої співчуття висловлюють численні друзі і колеги загиблого захисника України. 

"Фото з підготовки до зйомок сцени в Домі молитви фільму "Памфір", де Володя працював постановником. Вічна пам’ять герою", — написав режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на фронті загинув наречений доньки українського режисера Олеся Саніна. Також ми розповідали, що співачка Ірина Федишин показала останнє відео брата, який загинув під Соледаром.

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