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Порнозірка шокувала подробицями про інтим з колишнім Меган Фокс

19 грудня 2024 22:40
Марія Покровська - Редактор
Зірка OnlyFans шокувала подробицями про інтим з колишнім нареченим Меган Фокс
Меган Фокс та Machine Gun Kelly. Фото: instagram.com/machinegunkelly
Марія Покровська - Редактор

Після розставання зірки "Трансформерів" Меган Фокс та репера Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) одна з його колишніх подружок вирішила розкрити подробиці їхнього інтимного життя. Зірка фільмів для дорослих Амія Майлі зустрічалася з музикантом під час його стосунків з акторкою.

Подробицями дівчина поділилася у подкасті Inside OnlyFans, пише Ace Showbiz.

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За словами Майлі, її стосунки із Бейкером почалися ще 2017 року, тоді акторка та репер зустрічалися усього декілька тижнів. Однак декілька років тому вони налагодили зв'язок.

Амія припускає, що їхній роман певний час міг тривали паралельно із стосунками Бейкера із Фокс.

"Ми відновили зв'язок кілька років тому. Я думаю, що, можливо, ми трохи перетиналися з Меган, але він все одно був, так, специфічною особистістю", — сказала Майлі.

Амія Майлі
Амія Майлі. Фото: instagram.com/amiamiley

Зірка OnlyFans також пригадала про специфічні інтимні вподобання Machine Gun Kelly, які були шокуючими для неї.

"Він випив мою сечу. Він простягнув руку і сказав типу "Гаразд, тепер помочися", а потім просто почав виливати собі до рота", — приголомшила подробицями Майлі.

Зазначимо, що вагітна Меган Фокс розійшлася із батьком своєї майбутньої дитини усього через декілька тижнів після новини про очікуване поповнення. За словами інсайдерів, акторка підловила репера на переписках із іншими жінками. Окрім того, подейкують, що Бейкер неодноразово зраджував свою вагітну наречену.

Тим часом стало відомо, шо вагітна зірка "Трансформерів" придбала розкішний будинок, аби жити без Machine Gun Kelly.

Також колишній чоловік Меган Фокс відреагував на її розставання з музикантом.

Меган Фокс закордонні зірки зрада Machine Gun Kelly інтим

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