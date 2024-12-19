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Порнозвезда шокировала деталями об интиме с бывшим Меган Фокс

19 декабря 2024 22:40
Мария Покровская - Редактор
Звезда OnlyFans шокировала подробностями об интиме с бывшим женихом Меган Фокс
Меган Фокс и Machine Gun Kelly. Фото: instagram.com/machinegunkelly
Мария Покровская - Редактор

После расставания звезды "Трансформеров" Меган Фокс и рэпера Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) одна из его бывших подружек решила раскрыть подробности их интимной жизни. Звезда фильмов для взрослых Амия Майли встречалась с музыкантом во время его отношений с актрисой.

Подробностями девушка поделилась в подкасте Inside OnlyFans, пишет Ace Showbiz.

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По словам Майли, ее отношения с Бейкером начались еще в 2017 году, тогда актриса и рэпер встречались всего несколько недель. Однако несколько лет назад они наладили связь.

Амия предполагает, что их роман некоторое время мог продолжаться параллельно с отношениями Бейкера с Фокс.

"Мы восстановили связь несколько лет назад. Я думаю, что, возможно, мы немного пересекались с Меган, но он все равно был, да, специфической личностью", — сказала Майли.

Аммия Майли
Аммия Майли.

Звезда OnlyFans также вспомнила о специфических интимных предпочтениях Machine Gun Kelly, которые были шокирующими для нее.

"Он выпил мою мочу. Он протянул руку и сказал типа "Ладно, теперь помочись", а потом просто начал лить себе в рот", — ошеломила подробностями Майли.

Отметим, что беременная Меган Фокс разошлась с отцом своего будущего ребенка всего через несколько недель после новости об ожидаемом пополнении. По словам инсайдеров, актриса подловила рэпера на переписках с другими женщинами.

Тем временем стало известно, что беременная звезда "Трансформеров" приобрела роскошный дом, чтобы жить без Machine Gun Kelly.

Также бывший муж Меган Фокс отреагировал на ее расставание с музыкантом.

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