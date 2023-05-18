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Потап долучився до відбудови пошкодженого дому бабусі військовослужбовця ЗСУ

18 травня 2023 13:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Потап долучився до відбудови пошкодженого дому бабусі військовослужбовця ЗСУ
Репер Потап (Олексій Потапенко). Фото: Instagram/realpotap
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Репер Потап (Олексій Потапенко) є медіаамбасадором добровольчого будівельного батальйону "Добробат". Артист, який нещодавно відсвяткував 42-річчя, доєднався до відбудови дому самотньої пенсіонерки, чий онук служить в ЗСУ.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент Потапа. 

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Відбудова будинку

Надія Іванівна — 63-річна самотня пенсіонерка, що живе в Гостомелі (Київська область). Жінка пробула в окупації майже місяць. Біля її будинку стояло 15 танків росіян, а в дім прилетіло три ракети. Під час обстрілу Надія Іванівна була всередині будинку, але їй чудом пощастило вижити. Водночас її онук пішов захищати країну в лавах ЗСУ.

Бабуся захисника України. Фото: менеджмент Потапа

"Чим старша людина, тим більше вона прив’язана до свого житла. Для самотньої пенсіонерки залишитись без будинку — справжня катастрофа. Мені дуже захотілося чимось допомогти цій жінці, на долю якої й так випало стільки страждань. Її онук зараз на передовій, тому хочеться, щоб він знав, що про його бабусю є кому піклуватися, поки він мужньо захищає нашу країну. А, взагалі, у будь-який час, важливо допомагати тим, хто поруч! Навіть одне добре слово може стати безцінним", — прокоментував ініціативу Потап.

Відбудова будинку Надії Іванівни вже почалась і активно триває. Батальйон "Добробат" полагодив дах та займається відновленням вікон. То ж вже зовсім скоро Надія Іванівна зможе потрапити у свій відновлений будинок.

Будинок бабусі захисника України в Гостомелі. Фото: менеджмент Потапа

Загалом, за останній рік на благодійних подіях, акціях та концертах в країнах Європи, США, Ізраїлі та Україні, до яких долучалися Олексій Потапенко та його дружина, співачка Настя Каменських (NK), було зібрано понад 80 млн грн, які були спрямовані на гуманітарні та військові потреби українців.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому Потап став менше спілкуватися з репером Позитивом. Також ми розповідали, що  Потап прокоментував свої поїздки за кордон під час повномасштабної війни.

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