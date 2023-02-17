Потап присвятив нову пісню та кліп українським волонтерам

Репер та музичний продюсер Потап (Олексій Потапенко)

Репер та музичний продюсер Потап (Олексій Потапенко) презентував нову пісню "Волонтер" та кліп на неї. Музикант вшанував мільйони українців, які допомагають країні у війні з окупантами.

Відео доступне на YouTube каналі Потапа.

Деталі

За словами репера, багато пісень написано про наших воїнів, їхні родини, але жодної для тих, хто допомагає створювати надійний тил — волонтерів.

"Тому мені захотілось присвятити пісню їм, щоб було щось, що можна ввімкнути під час роботи та просто підняти собі настрій. Адже ці люди — одні з тих, хто щоденно допомагає ЗСУ боронити нашу державу", — зазначив Потап.

Олексій Потапенко є медіаамбасадором добровольчого будівельного батальйону "Добробат". Саме відбудова Ірпеня волонтерами і показана у кліпі.

"У відео до пісні на YouTube ми показали процес їх роботи, залишили посилання для донатів у вигляді QR-коду та в описі під відео. Бо наша підтримка — це запорука їх ефективної роботи. Наші волонтери — це цвіт української нації, опора країни та надія на світле майбутнє", — підсумував Потап.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак, військовослужбовець, засновник "Культурного десанту" Коля Сєрга презентував композицію "Молитва" та кліп на неї у жанрі фентезі на основі архетипів українського фольклору.