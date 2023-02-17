Потап присвятив нову пісню та кліп українським волонтерам: "Люди прості, і в цьому міць наша"
Репер та музичний продюсер Потап (Олексій Потапенко) презентував нову пісню "Волонтер" та кліп на неї. Музикант вшанував мільйони українців, які допомагають країні у війні з окупантами.
Відео доступне на YouTube каналі Потапа.
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За словами репера, багато пісень написано про наших воїнів, їхні родини, але жодної для тих, хто допомагає створювати надійний тил — волонтерів.
"Тому мені захотілось присвятити пісню їм, щоб було щось, що можна ввімкнути під час роботи та просто підняти собі настрій. Адже ці люди — одні з тих, хто щоденно допомагає ЗСУ боронити нашу державу", — зазначив Потап.
Олексій Потапенко є медіаамбасадором добровольчого будівельного батальйону "Добробат". Саме відбудова Ірпеня волонтерами і показана у кліпі.
"У відео до пісні на YouTube ми показали процес їх роботи, залишили посилання для донатів у вигляді QR-коду та в описі під відео. Бо наша підтримка — це запорука їх ефективної роботи. Наші волонтери — це цвіт української нації, опора країни та надія на світле майбутнє", — підсумував Потап.
Нагадаємо, раніше ми писали, що співак, військовослужбовець, засновник "Культурного десанту" Коля Сєрга презентував композицію "Молитва" та кліп на неї у жанрі фентезі на основі архетипів українського фольклору.