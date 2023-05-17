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Потап прокоментував свої поїздки за кордон під час війни

17 травня 2023 11:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Потап прокоментував свої поїздки за кордон під час війни
Репер Потап (Олексій Потапенко). Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Перебування репера Потапа викликає чимало запитань у користувачів соцмереж. Після повернення з Іспанії до України заради фіналу шоу "Голос країни" наприкінці минулого року артист знову не публікує особисті фото та відео. Не робить з ним селфі і його дружина, Настя Каменських. 

В інтерв'ю виданню "ТСН" Потап розповів, чому він часто буває за кордоном.

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Де Потап

Матеріал "ТСН" називається: "Потап вперше розповів, де перебуває і чому не може повернутися до України". Втім, жодної інформації, де ж він зараз знаходиться, в інтерв’ю немає. Відповідь репера була загальною.

"Я не буваю в одному місці. Це пов'язано зі специфікою моєї роботи зараз. Я маю на увазі аукціони, благодійні концерти, збір на армію, гуманітарну допомогу тощо. В мене дуже великі зв'язки, які я створив за все своє життя. Тому зараз я дістаю гроші і допомогу саме за кордоном. І перебуваю там, де на цю хвилину можу бути найбільше корисним — це може бути і в Україні, і в Європі, і в Америці", — розповів Потап. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

За словами репера, він має бути за кордоном особисто, аби все контролювати, бо це його репутація.

"Зараз дуже багато фейків, як би не сумно це звучало, але багато хто користується нагодою, щоби списати гроші, тому важливо усе контролювати особисто і бути гарантом всієї тієї гуманітарної діяльності, яку ми ведемо. А зробили ми дуже багато вже", — підсумував Потап. 

Втім, через слабку активність репера у соцмережах підписникам складно зрозуміти, що саме робить в той чи інший день або навіть тиждень музикант. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що продюсер Ігор Кондратюк висловився щодо волонтерства Потапа. Також ми розповідали, що Потап вперше розгорнуто прокоментував чутки про розлучення з Настею Каменських.

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