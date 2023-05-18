Потап присоединился к восстановлению поврежденного дома бабушки военнослужащего ВСУ

Рэпер Потап (Алексей Потапенко). Фото: Instagram/realpotap

Рэпер Потап (Алексей Потапенко) является медиа послом добровольческого строительного батальона "Добробат". Недавно отпраздновавший 42-летие артист присоединился к восстановлению дома одинокой пенсионерки, чей внук служит в ВСУ.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент Потапа.

Читайте также:

Восстановление дома

Надежда Ивановна — 63-летняя одинокая пенсионерка, проживающая в Гостомеле (Киевская область). Женщина пробыла в оккупации почти месяц. У ее дома стояло 15 танков россиян, а в дом прилетело три ракеты. При обстреле Надежда Ивановна была внутри дома, но ей чудом удалось выжить. В то же время ее внук пошел защищать страну в рядах ВСУ.

Бабушка защитника Украины. Фото: менеджмент Потапа

"Чем старше человек, тем больше он привязан к своему жилью. Для одинокой пенсионерки остаться без дома — настоящая катастрофа. Мне очень захотелось чем-то помочь этой женщине, на долю которой и так выпало столько страданий. Ее внук сейчас на передовой, поэтому хочется , чтобы он знал, что о его бабушке есть кому заботиться, пока он мужественно защищает нашу страну. А вообще, в любое время, важно помогать тем, кто рядом! Даже одно доброе слово может стать бесценным", —прокомментировал инициативу Потап .

Восстановление дома Надежды Ивановны уже началось и активно продолжается. Батальон "Добробат" починил крышу и занимается восстановлением окон. Так что уже совсем скоро Надежда Ивановна сможет попасть в свой восстановленный дом.

Дом бабушки защитника Украины в Гостомеле. Фото: менеджмент Потапа

Всего за последний год на благотворительных событиях, акциях и концертах в странах Европы, США, Израиле и Украине, к которым присоединялись Алексей Потапенко и его жена, певица Настя Каменских (NK), было собрано более 80 млн грн, направленных на гуманитарные и военные нужды украинцев.

Напомним, ранее мы писали, почему Потап стал меньше общаться с рэпером Позитивом. Также мы рассказывали, что Потап прокомментировал свои поездки за границу во время полномасштабной войны.