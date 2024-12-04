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Потап показал, как проводит время со своим сыном за границей

4 декабря 2024 10:15
Мария Покровская - Редактор
Потап за границей показал, как проводил время с сыном — фото
Потап. Фото: instagram.com/realpotap
Мария Покровская - Редактор

Скандальный украинский рэпер Потап показался со своим сыном Андреем. Звездный отец поделился с подписчиками, как проводил время с юношей за границей.

Кадрамы музыкант поделился на своей странице в Instagram.

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Потап с сыном показался за границей

В своем блоге артист опубликовал подборку фото, сделанных в разные дни. На них Потап показал, как наслаждался отдыхом в компании 16-летнего сына.

Потап с сыном Андреем
Потап с сыном Андреем. Фото: instagram.com/realpotap

Звездный отец и молодой человек вместе со своим другом посещали экзотические кафе и проводили время на уютной террасе у бассейна, а также посещали спортивные площадки.

Сын Потапа с другом
Сын Потапа с другом. Фото: instagram.com/realpotap
Потап и его сын Андрей
Потап и его сын Андрей. Фото: instagram.com/realpotap

Также Потап, который во время полномасштабной войны сбежал за границу, показал, как тренируется в спортзале и ходит по магазинам.

Украинский исполнитель Потап
Украинский исполнитель Потап. Фото: instagram.com/realpotap

"Если вам больше нечего дать игре, копайте глубже" , — подписал фотографии исполнитель.

Рэпер Потап
Рэпер Потап. Фото: instagram.com/realpotap

Напомним, на днях кум Потапа рассказал, почему артист уехал за границу во время войны.

Также певица Мишель Андраде впервые рассказала, из-за чего поругалась с Потапом.

Потап дети украинские звезды Андрей Потапенко соцсети

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