Потап за границей показал, как проводил время с сыном — фото

Потап показал, как проводит время со своим сыном за границей
Скандальный украинский рэпер Потап показался со своим сыном Андреем. Звездный отец поделился с подписчиками, как проводил время с юношей за границей.
Кадрамы музыкант поделился на своей странице в Instagram.
Потап с сыном показался за границей
В своем блоге артист опубликовал подборку фото, сделанных в разные дни. На них Потап показал, как наслаждался отдыхом в компании 16-летнего сына.
Звездный отец и молодой человек вместе со своим другом посещали экзотические кафе и проводили время на уютной террасе у бассейна, а также посещали спортивные площадки.
Также Потап, который во время полномасштабной войны сбежал за границу, показал, как тренируется в спортзале и ходит по магазинам.
"Если вам больше нечего дать игре, копайте глубже" , — подписал фотографии исполнитель.
Напомним, на днях кум Потапа рассказал, почему артист уехал за границу во время войны.
Также певица Мишель Андраде впервые рассказала, из-за чего поругалась с Потапом.
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