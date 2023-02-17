Потап посвятил новую песню и клип украинским волонтерам

Рэпер и музыкальный продюсер Потап (Алексей Потапенко)

Рэпер и музыкальный продюсер Потап (Алексей Потапенко) представил новую песню "Волонтер" и клип на нее. Музыкант почтил миллионы украинцев, которые помогают стране в войне с оккупантами.

Видео доступно на YouTube канале Потапа.

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По словам рэпера, много песен написано о наших воинах, их семьях, но ни одной для тех, кто помогает создавать надежный тыл — волонтеров.

"Поэтому мне захотелось посвятить песню им, чтобы было что-то, что можно включить во время работы и просто поднять себе настроение. Ведь эти люди — одни из тех, кто ежедневно помогает ВСУ защищать наше государство", — отметил Потап.

Алексей Потапенко является медиаамбасадором добровольческого строительного батальона "Добробат". Именно восстановление Ирпеня волонтерами и показано в клипе.

"В видео к песне на YouTube мы показали процесс их работы, оставили ссылки для донатов в виде QR-кода и в описании под видео. Потому что наша поддержка — это залог их эффективной работы. Наши волонтеры — это цвет украинской нации, опора страны и надежда на светлое будущее", — подытожил Потап.

Напомним, ранее мы писали, что певец, военнослужащий, основатель "Культурного десанта" Коля Серга представил композицию "Молитва" и клип на нее в жанре фэнтези на основе архетипов украинского фольклора.