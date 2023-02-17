Потап посвятил новую песню и клип украинским волонтерам: "Люди простые, и в этом мощь наша"
Рэпер и музыкальный продюсер Потап (Алексей Потапенко) представил новую песню "Волонтер" и клип на нее. Музыкант почтил миллионы украинцев, которые помогают стране в войне с оккупантами.
Видео доступно на YouTube канале Потапа.
-
В Херсонской области мужчина взорвался на вражеской мине
-
Нидерланды, Германия и Дания готовы передать Украине около 100 танков, — Зеленский
-
Россия тянет авиацию к границам с Украиной: Подоляк прокомментировал
-
В УАФ прокомментировали отстранение Павелко: произойдет ли оно на самом деле
-
Украина, НАТО и ЕС впервые проведут заседание: детали
-
Прятал в холодильнике и в подлокотниках: одесские таможенники обнаружили скрытую валюту
-
"Шахтер" присоединился к инициативе фонда Future for Ukraine, чтобы осуществить мечту военного Андрея Коновалова
-
Несмотря на выход из российского рынка Lionsgate покажет новый фильм "Джон Уик 4" с Киану Ривзом
-
Зеленский назначил главой военной администрации Чернигова Дмитрия Брижинского: что он нем известно
-
В Одесской прокуратуре будет новый руководитель: Сергей Костенко ушел на пенсию
Подробности
По словам рэпера, много песен написано о наших воинах, их семьях, но ни одной для тех, кто помогает создавать надежный тыл — волонтеров.
"Поэтому мне захотелось посвятить песню им, чтобы было что-то, что можно включить во время работы и просто поднять себе настроение. Ведь эти люди — одни из тех, кто ежедневно помогает ВСУ защищать наше государство", — отметил Потап.
Алексей Потапенко является медиаамбасадором добровольческого строительного батальона "Добробат". Именно восстановление Ирпеня волонтерами и показано в клипе.
"В видео к песне на YouTube мы показали процесс их работы, оставили ссылки для донатов в виде QR-кода и в описании под видео. Потому что наша поддержка — это залог их эффективной работы. Наши волонтеры — это цвет украинской нации, опора страны и надежда на светлое будущее", — подытожил Потап.
Напомним, ранее мы писали, что певец, военнослужащий, основатель "Культурного десанта" Коля Серга представил композицию "Молитва" и клип на нее в жанре фэнтези на основе архетипов украинского фольклора.