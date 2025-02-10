Потап дав інтерв'ю Юрію Дудю — що сказав про повернення в Україну

Український музичний продюсер Потап. Фото: скриншот з відео

Український репер і продюсер Олексій Потапенко, відомий за сценічним ім'ям Потап, дав інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю, де розповів, як виїхав з України. За його словами, все "було легально" і він хоче назовсім повернутися до Києва.

Про це Потап заявив в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю.

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Як Потап виїхав з України

Під час інтерв'ю Потап розповів, що регулярно приїжджає та виїжджає з України, адже в нього є "легальний спосіб це робити". Він наголосив, що дуже допомагає Україні та Києву і регулярно робить великі донати.

"Всі свої рухи за кордоном, вся моя робота за кордоном та всі гроші зароблені там корелюються на допомогу армії, волонтерам чи благодійним організаціям. Через ці справи мені доводиться повертатися в Україну. Зараз в мене з активностей в Україні залишилася благодійність та допомога армії. Вся моя інша робота — за кордоном", — сказав продюсер.

Він також пригадав, що війну зустрів у Мадриді, куди напередодні виїхав зі своєю дружиною Настею Каменських записувати її пісню до нового альбому. За словами Потапа, усі артисти виїжджають на концерт і на гастролі. За час війни він виїжджав з різних причин і через різні інстанції і завжди "це було легально".

Крім того, співак-втікач видав, що вже під час повномасштабної війни в нього відбулася розмова з Валерієм Залужним. Співак розповів, що тодішній головнокомандувач підійшов до нього і попросив допомагати фронту. Водночас Потап заявив, що йому також телефонували з Офісу Президента та "просили залишатися за кордоном для допомоги Україні".

Вперше під час вторгнення Потап повернувся до України влітку 2022 року та, за його словами, встиг попатрулювати вулиці у складі територіальної оборони.

Також Потап додав, що часто приїжджає у Київ, а згодом взагалі планує повернути назовсім, адже це його "улюблене місто".

"Я приїжджаю постійно. Київ - одне з міст, у якому я працюю і куди я приїжджаю і постійно проводжу там час. Я готовий усі свої знання шоубізнесові, усю свою експертизу, весь свій нетворкінг, усі свої гроші, які я заробляю, вкласти в розвиток української музики, шоубізнесу. І допомагати всім-всім, чим я можу", — сказав продюсер.

Що відомо про інтерв'ю Потапа Дудю

Як відомо, це перше велике інтерв'ю Потапа після початку повномасштабного вторгнення Росії в України. Співак-втікач розуміє, що не всі українці схвалять його спілкування з російським журналістом, але вважає, що таким чином він донесе людям свою позицію.

Потап пояснив свій вибір інтерв'юера тим, що йому цікавий сам Дудь та його аудиторія через те, що продюсер "повністю поринув у роботу на міжнародних ринках".

Іронічним виявилося те, що під час розмови продюсер відверто заявив, що є українцем, любить солов'їну мову і не пропагує російської мови, але перше своє інтерв'ю за три роки великої війни дав саме російською мовою і російському журналісту.

Нагадаємо, нещодавно Потап зізнався, коли повернеться в Україну. Він написав, що це обов'язково трапиться, але коли так і не відповів.

Водночас продюсер та музичний журналіст Віталій Бардецький вважає, що репер не зможе повернутися в українську естраду, бо вже втратив зв'язок з публікою.