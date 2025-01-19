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Потап зізнався, коли повернеться в Україну

19 січня 2025 20:15
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Потап заявив, чи планує повернутися в Україну — деталі
Український музичний продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Український музичний продюсер Потап раптом відповів, коли повернеться із США до України. Однак деталі не уточнив. 

Плани виказав в Instagram. 

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Потап заявив, коли планує повернутися в Україну

Український репер та продюсер Потап, який останні роки живе за кордоном, зібрався до США. В символічному светрику він показався в аеропорті. 

"Я лечу до США. Вгадаєте, чому?" — написав Потап, однак люди зацікавились іншим питанням. 

Потап в аеропорту
Потап. Фото: instagram.com/realpotap

Під дописом в артиста поцікавились, чому він не в Україні під час повномасштабного вторгнення та коли повернеться. На це продюсер відповів коротко: "Був, повернусь, потім знов поїду".

Ймовірно Потап прямує до штатів на інавгурацію президента Дональда Трампа. Вона відбудеться вже завтра, 20 січня.

Нагадаємо, відомий український продюсер заявив, що Потап вже ніколи не поверне собі популярність на Батьківщині. Водночас артист анонсував тур по США зі старими хітами.

США Потап Україна війна інавгурація Трампа

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