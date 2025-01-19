Потап заявив, чи планує повернутися в Україну — деталі

Український музичний продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap

Український музичний продюсер Потап раптом відповів, коли повернеться із США до України. Однак деталі не уточнив.

Плани виказав в Instagram.

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Український репер та продюсер Потап, який останні роки живе за кордоном, зібрався до США. В символічному светрику він показався в аеропорті.

"Я лечу до США. Вгадаєте, чому?" — написав Потап, однак люди зацікавились іншим питанням.

Потап. Фото: instagram.com/realpotap

Під дописом в артиста поцікавились, чому він не в Україні під час повномасштабного вторгнення та коли повернеться. На це продюсер відповів коротко: "Був, повернусь, потім знов поїду".

Ймовірно Потап прямує до штатів на інавгурацію президента Дональда Трампа. Вона відбудеться вже завтра, 20 січня.

Нагадаємо, відомий український продюсер заявив, що Потап вже ніколи не поверне собі популярність на Батьківщині. Водночас артист анонсував тур по США зі старими хітами.