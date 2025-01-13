Відомий продюсер пояснив, чому Потап не повернеться на українську сцену — причини

Український музичний продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap

Відомий продюсер та музичний журналіст Віталій Бардецький заявив, що репер Потап не зможе повернутися в українську естраду. Він вважає, що артист вже втратив зв'язок з публікою.

Ситуацію він детально пояснив в інтерв'ю nv.ua.

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Журналіст Віталій Бардецький вважає, що хоча в Потапа і залишилась певна аудиторія, але більшість його прихильників вже не підтримують його. Через те, що репер живе за кордоном, він занадто "не в контекст" цих змін.

"Він просто вже не розуміє, що тут відбувається. Звісно, у нього буде завжди якась аудиторія, мабуть, невеличка і маргінальна. Але на той рівень, на якому був, він точно не повернеться. Попмузика вирізняється тим, що ти як автор дуже чітко можеш відчути те, що людям потрібно, а Потап вже перебуває поза контекстом. Він намагається, я бачив, як він робив спроби у TikTok. Він завжди дуже чітко міг зрозуміти, що треба аудиторії, а тут він щось закидає, і думає, що це сто процентів спрацює, а все повз каси", — висловився продюсер.

Репер і музичний продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap

Також причина в тому, що через повномасштабне вторгнення українська музична індустрія дуже змінилась.

"З погляду музикознавства, артисти, які зараз творять, оперують зовсім іншим набором звуків і мають вже інакше звучання. Тому те звучання, яке пропонував Потап, на сьогодні стало абсолютно архаїчним. Особливо для молодших поколінь. Я думаю, що цей музичний артистичний молодняк, який зараз тут розвивається, прийде з якимось зовсім новим саундом", — додав продюсер.

Нагадаємо, репер Потап анонсував тур зі старими піснями по містах США. Також відомий блогер заявив, що Потап збирається повернутися в Україну.