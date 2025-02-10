Потап дал интервью Юрию Дудю — что сказал о возвращении в Украину

Украинский музыкальный продюсер Потап. Фото: скриншот из видео

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, известный по сценическому имени Потап, дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю, где рассказал, как уехал из Украины. По его словам, все "было легально" и он хочет насовсем вернуться в Киев.

Об этом Потап заявил в интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

Читайте также:

Как Потап уехал из Украины

Во время интервью Потап рассказал, что регулярно приезжает и выезжает из Украины, ведь у него есть "легальный способ это делать". Он отметил, что очень помогает Украине и Киеву и регулярно делает большие донаты.

"Все свои движения за границей, вся моя работа за границей и все деньги заработанные там коррелируются на помощь армии, волонтерам или благотворительным организациям. Из-за этих дел мне приходится возвращаться в Украину. Сейчас у меня из активностей в Украине осталась благотворительность и помощь армии. Вся моя остальная работа — за границей", — сказал продюсер.

Он также вспомнил, что войну встретил в Мадриде, куда накануне выехал со своей женой Настей Каменских записывать ее песню к новому альбому. По словам Потапа, все артисты выезжают на концерт и на гастроли. За время войны он выезжал по разным причинам и через разные инстанции и всегда "это было легально".

Кроме того, певец-беглец выдал, что уже во время полномасштабной войны у него состоялся разговор с Валерием Залужным. Певец рассказал, что тогдашний главнокомандующий подошел к нему и попросил помогать фронту. В то же время Потап заявил, что ему также звонили из Офиса Президента и "просили оставаться за границей для помощи Украине".

Впервые во время вторжения Потап вернулся в Украину летом 2022 года и, по его словам, успел попатрулировать улицы в составе территориальной обороны.

Также Потап добавил, что часто приезжает в Киев, а впоследствии вообще планирует вернуть насовсем, ведь это его "любимый город".

"Я приезжаю постоянно. Киев — один из городов, в котором я работаю и куда я приезжаю и постоянно провожу там время. Я готов все свои знания шоубизнеса, всю свою экспертизу, весь свой нетворкинг, все свои деньги, которые я зарабатываю, вложить в развитие украинской музыки, шоу-бизнеса. И помогать всем-всем, чем я могу", — сказал продюсер.

Что известно об интервью Потапа Дудю

Как известно, это первое большое интервью Потапа после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Певец-беглец понимает, что не все украинцы одобрят его общение с российским журналистом, но считает, что таким образом он донесет людям свою позицию.

Потап объяснил свой выбор интервьюера тем, что ему интересен сам Дудь и его аудитория из-за того, что продюсер "полностью погрузился в работу на международных рынках".

Ироничным оказалось то, что во время разговора продюсер откровенно заявил, что является украинцем, любит украинский язык и не пропагандирует русский язык, но первое свое интервью за три года большой войны дал именно на русском языке и российскому журналисту.

Напомним, недавно Потап признался, когда вернется в Украину. Он написал, что это обязательно случится, но когда так и не ответил.

В то же время продюсер и музыкальный журналист Виталий Бардецкий считает, что рэпер не сможет вернуться в украинскую эстраду, потому что уже потерял связь с публикой.