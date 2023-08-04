Потап зробив селфі з Каменських: зіркова пара нарешті опублікувала спільне фото

Репер Олексій Потапенко (Потап) та співачка Настя Каменських (NK). Фото: Google

Останнім часом в соцмережах та медійному просторі було чимало розмов навколо нібито проблем в особистому житті співачки Насті Каменських та репера Потапа. Зіркова парочка спростувала чутки у своїх інтерв’ю, а тепер нарешті опублікувала спільне фото.

Відповідна публікація з’явилась в Instagram Олексія Потапенка (справжнє ім’я репера).

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Перше спільне фото

На тлі розмов про постійне перебування Потапа за кордоном, репер останнім часом активно публікує контент з різних куточків України. Так, наприклад, нещодавно він був в Одесі. Перший натяк на те, що в шлюбі з Каменських все добре, була спільна фотографія Насті та сина Олексія, Андрія.

Втім зіркова парочка не поспішала публікувати спільне фото. Цього ж разу Настя та Потап поїхали на весілля до своїх друзів. І по дорозі на святкування зробили спільне селфі в машині.

"Їдемо на весілля! (Не наше) разом з Настею", — лаконічно підписав знімок Потап.

Також Настя потрапила на декілька секунд в сторіз зіркового чоловіка. В той момент парочка знімала зворушливий момент, коли молодята розрізали торт і дізналися, що чекають на появу донечки.

Настя Каменських в сторіз Потапа. Скриншот: Instagram/realpotap

Шанувальники Потапа та Насті не стрималися в коментарях та відзначили, що нарешті дочекалися спільне фото зіркової пари.

Сумую за вами! Можна трохи більше фото?

Дуже гарна і мила пара. Нарешті фото разом

А ви прям розвінчуєте "міфи". Молодці

Настя за кермом, Потап випиває.

Нагадаємо, раніше ми писали, що репер Позитив розповів про свої стосунки з Потапом: чи підтримують вони зараз зв'язок. Також ми розповідали, що Каменських прокоментувала заочну ТрО Потапа та його скандальний трек "Волонтер".