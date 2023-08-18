Потап выпустил новую песню о погибшем солдате и маленькой девочке: видео

Рэпер Потап (Алексей Потапенко). Фото: менеджмент артиста

Пятница — традиционный день премьер у музыкантов. А именно эта — особенная, потому что в скором времени наша страна будет отмечать День Независимости. Порадовал поклонников и земляков новой песней и рэпер Потап. Композиция "Ренесанс" написана Алексеем Потапенко (настоящее имя артиста) по мотивам реальных историй. Он признается, что сменил только имена участников.

Видео на песню доступно на YouTube-канале Потапа.

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В новой композиции, по словам рэпера, он размышляет о том, каким будет поколение, которое будет жить после войны. Его Потап называет поколением Ренессанс — это те, кто отстроит Украину, сделают ее независимой, сильной, цветущей и красивее, чем была до войны.

"В этой песне, я рассказал две истории. Это история одного молодого солдата, погибшего на Херсонщине, и одной молодой маленькой девочки, потерявшей свою жизнь во время бомбардировки. Это поколение, которое сейчас всеми силами защищает Украину, борется за ее право на существование и жизнь. Поколение, которое выстояло, а следующее поколение — это уже поколение Ренессанс. Дети, увидевшие войну. Дети, которые сделают все для того, чтобы вырасти настоящими украинцами и построить настоящее сильное и процветающее государство. Благодаря им Украина оживет как Феникс", — прокомментировал премьеру Потап.

Потап говорит, что истории, о которых он поет в новой композиции, знает лично и услышал их, когда выступал на благотворительных концертах для военных и встречался с родителями, которые потеряли своих детей.

"Я заложил в песню страшные и трагические истории настоящего. Потому что знаю, что это наша страшная реальность и сейчас это очень близко всем украинцам, ведь каждый из нас уже имеет в семье или среди друзей того, кто никогда не вернется. И ради жизней, которые они отдали, мы должны чтить их, помнить их, называть улицы их именами и петь о них", — подытожил Потап.

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