Потап здивував незвичним іміджем у новому відео в TikTok
Шоумен Потап, який останнім часом отримує багато хейту через дивні відео і подорожі за кордон, не перестає дивувати. Він опублікував ще одне відео, у якому перевтілився у свою дружину — співачку NK.
Відео опублікував у TikTok.
Заспівав у перуці
Шоумен Потап, який нещодавно був помічений на заході у Дубаї, продовжує "радувати" прихильників своїми відео у TikTok.
Цього разу чоловік з'явився у відео у перуці і сонячних окулярах. Штучне волосся дуже нагадувало зачіску Насті Каменських, дружини Потапа.
У такому образі він співав і пританцьовував під нову пісню NK "Зірка в небі".
@potapreal
⭐️ в небі @NK♬ Зірка в небі - NK
Вочевидь, такою пародією на Настю він хотів прорекламувати її трек.
Підписники Потапа хоч вже і звикли до його нетипового гумору у TikTok, проте все ж дехто поцікавився у виконавця, що з ним відбувається.
"Що це взагалі? Що з ним?"
"Повернувся з Дубаю і думає, що він Настя?"
"Заберіть в Потапа телефон! Чим далі, тим гірше".
"Звонили з Іспаніі. Казали, це їхній стид".
Дехто також припустив, що за допомогою перуки Потап приховується від мобілізації.
Нагадаємо, Каменських присоромили за нову роботу на тлі скандалів з Потапом.
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