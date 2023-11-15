Потап здивував незвичним іміджем у новому відео в TikTok

Шоумен Потап. Фото: instagram.com/realpotap

Шоумен Потап, який останнім часом отримує багато хейту через дивні відео і подорожі за кордон, не перестає дивувати. Він опублікував ще одне відео, у якому перевтілився у свою дружину — співачку NK.

Відео опублікував у TikTok.

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Заспівав у перуці

Шоумен Потап, який нещодавно був помічений на заході у Дубаї, продовжує "радувати" прихильників своїми відео у TikTok.

Цього разу чоловік з'явився у відео у перуці і сонячних окулярах. Штучне волосся дуже нагадувало зачіску Насті Каменських, дружини Потапа.

У такому образі він співав і пританцьовував під нову пісню NK "Зірка в небі".

Вочевидь, такою пародією на Настю він хотів прорекламувати її трек.

Підписники Потапа хоч вже і звикли до його нетипового гумору у TikTok, проте все ж дехто поцікавився у виконавця, що з ним відбувається.

"Що це взагалі? Що з ним?"

"Повернувся з Дубаю і думає, що він Настя?"

"Заберіть в Потапа телефон! Чим далі, тим гірше".

"Звонили з Іспаніі. Казали, це їхній стид".

Дехто також припустив, що за допомогою перуки Потап приховується від мобілізації.

Нагадаємо, Каменських присоромили за нову роботу на тлі скандалів з Потапом.

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