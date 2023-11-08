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Скандал з Потапом в ОАЕ — репер показав, що він там робив

8 листопада 2023 15:24
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Навіщо Потап їздив до ОАЕ — репер пояснив
Реп-виконавець Потап у студії звукозапису. Фото: Instagram Потапа
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відомий український реп-виконавець, продюсер, актор і заслужений артист Потап показав нову фотографію з-за кордону. Зокрема, чоловік поділився новим знімком і розповів, з якою метою він їздив до ОАЕ, через що нещодавно потрапляв у гучний скандал.

Відповідною публікацією Потап поділився на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Навіщо Потап їздив до ОАЕ

Український репер показав фотографію з впливовим медіабізнесменом Ширазом Хасаном, якого ще називають "торговцем славою". Відомо, що зараз Хасан активно співпрацює з різними зірками шоу-бізнесу світового рівня, зокрема, із Селеною Гомес, Джастіном Бібером тощо.

Потап пояснив, що їздив він в ОАЕ не просто так, а для підтримки України, зокрема, для збору коштів на допомогу людям. На фото репер одягнений у сорочку чорного кольору і сірі штани, а Шираз Хасан — у футболку такого ж кольору, де написано, що Україна — це його рідний дім.

"Підтримка нашої країни у всіх точках світу! Один з найбільших людей шоу-бізнесу та соціальних медіа, з якими я зустрічався, моя людина @sheeraz, попереду ще більше важливих справ", — підписав фотографію український репер Потап.

Публікація зі сторінки Потапа
Репер Потап із впливовим бізнесменом Ширазом Хасаном в ОАЕ. Фото: скриншот з Instagram

Потап в ОАЕ — реакція українців

Побачивши цю фотографію, люди вирішили не залишатися осторонь і прокоментувати її. Зокрема, підписники Потапа почали висловлювати свою думку стосовно поїздки репера за кордон.

  • Цікаво, як і за що житиме далі, ховаючись в Дубаї‼️ Але ніяких принципів… Я б і поряд не стала зі зрадниками, але ж понти і гроші відбивають всі людські принципи
  • Потап кайфує у компанії окупантів, а в цей же час його колишні колеги по гурту на фронті. Різні світи
  • Це п*здець. Важко, напевно, звідти підтримувати Україну. Не те, що військові з автоматами, вони так не перевтомлюються
Коментар зі сторінки Потапа
Коментар зі сторінки Потапа. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Потапа
Коментар зі сторінки Потапа. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Потапа
Коментар зі сторінки Потапа. Фото: скриншот з Instagram

Новий скандал навколо Потапа

Нещодавно скандальний блогер Богдан Беспалов поділився цікавими кадрами дружини соліста "Иванушки International" Кирила Туриченка, на яких можна побачити українського репера. На відео Потап перебуває в ОАЕ і відпочиває в одному елітному ресторані. До того ж на кадри потрапили і люди з Росії.

Публікація з каналу "Музвар"
Репер Потап в елітному ресторані ОАЕ. Фото: скриншот з Telegram

"Можу зробити припущення: Потап випускає пісні українською, бо так потрібно, говорить про Україну, бо так потрібно, хаїть росіян, бо так потрібно, говорить на публіку українською в Instagram, бо так потрібно. А за кадром він туситиме з р*снею: від золотої молоді до умовного Кіркорова, говорити про "один народ" і "це все політика, вони домовляться", поки гинуть кожного дня наші воїни", — каже Богдан Беспалов на своєму каналі в YouTube.

Нагадаємо, ми писали про те, що український репер Потап показав себе в іспанській Барселоні. 

Раніше ми розповідали про те, що реп-виконавець Потап звернувся до українців на тлі скандалу. 

Також ми повідомляли про те, що репер і продюсер Потап показав романтичне фото зі своєю дружиною Настею Каменських. 

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