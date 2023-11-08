Навіщо Потап їздив до ОАЕ — репер пояснив

Скандал з Потапом в ОАЕ — репер показав, що він там робив
Відомий український реп-виконавець, продюсер, актор і заслужений артист Потап показав нову фотографію з-за кордону. Зокрема, чоловік поділився новим знімком і розповів, з якою метою він їздив до ОАЕ, через що нещодавно потрапляв у гучний скандал.
Відповідною публікацією Потап поділився на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Навіщо Потап їздив до ОАЕ
Український репер показав фотографію з впливовим медіабізнесменом Ширазом Хасаном, якого ще називають "торговцем славою". Відомо, що зараз Хасан активно співпрацює з різними зірками шоу-бізнесу світового рівня, зокрема, із Селеною Гомес, Джастіном Бібером тощо.
Потап пояснив, що їздив він в ОАЕ не просто так, а для підтримки України, зокрема, для збору коштів на допомогу людям. На фото репер одягнений у сорочку чорного кольору і сірі штани, а Шираз Хасан — у футболку такого ж кольору, де написано, що Україна — це його рідний дім.
"Підтримка нашої країни у всіх точках світу! Один з найбільших людей шоу-бізнесу та соціальних медіа, з якими я зустрічався, моя людина @sheeraz, попереду ще більше важливих справ", — підписав фотографію український репер Потап.
Потап в ОАЕ — реакція українців
Побачивши цю фотографію, люди вирішили не залишатися осторонь і прокоментувати її. Зокрема, підписники Потапа почали висловлювати свою думку стосовно поїздки репера за кордон.
- Цікаво, як і за що житиме далі, ховаючись в Дубаї‼️ Але ніяких принципів… Я б і поряд не стала зі зрадниками, але ж понти і гроші відбивають всі людські принципи
- Потап кайфує у компанії окупантів, а в цей же час його колишні колеги по гурту на фронті. Різні світи
- Це п*здець. Важко, напевно, звідти підтримувати Україну. Не те, що військові з автоматами, вони так не перевтомлюються
Новий скандал навколо Потапа
Нещодавно скандальний блогер Богдан Беспалов поділився цікавими кадрами дружини соліста "Иванушки International" Кирила Туриченка, на яких можна побачити українського репера. На відео Потап перебуває в ОАЕ і відпочиває в одному елітному ресторані. До того ж на кадри потрапили і люди з Росії.
"Можу зробити припущення: Потап випускає пісні українською, бо так потрібно, говорить про Україну, бо так потрібно, хаїть росіян, бо так потрібно, говорить на публіку українською в Instagram, бо так потрібно. А за кадром він туситиме з р*снею: від золотої молоді до умовного Кіркорова, говорити про "один народ" і "це все політика, вони домовляться", поки гинуть кожного дня наші воїни", — каже Богдан Беспалов на своєму каналі в YouTube.
Нагадаємо, ми писали про те, що український репер Потап показав себе в іспанській Барселоні.
Раніше ми розповідали про те, що реп-виконавець Потап звернувся до українців на тлі скандалу.
Також ми повідомляли про те, що репер і продюсер Потап показав романтичне фото зі своєю дружиною Настею Каменських.
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