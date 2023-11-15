Потап удивил необычным имиджем в новом видео в TikTok
Шоумен Потап, который в последнее время получает много хейта из-за странных видео и путешествий за границу, не перестает удивлять. Он опубликовал еще одно видео, в котором превратился в свою жену — певицу NK.
Видео опубликовал в TikTok.
Запел в парике
Шоумен Потап, который недавно был замечен на мероприятии в Дубае, продолжает "радовать" поклонников своими видео в TikTok.
На этот раз мужчина появился в видео в парике и солнечных очках. Искусственные волосы очень напоминали прическу Насти Каменских, жены Потапа.
В таком образе он пел и приплясывал под новую песню NK "Зірка у небі".
@potapreal
⭐️ в небе @NK♬ Звезда в небе - NK
Очевидно, такой пародией на Настю он хотел прорекламировать ее трек.
Подписчики Потапа хоть уже и привыкли к его нетипичному юмору в TikTok, однако кое-кто поинтересовался у исполнителя, что с ним происходит.
"Что это вообще? Что с ним?"
"Вернулся из Дубая и думает, что он Настя?"
"Заберите у Потапа телефон! Чем дальше, тем хуже".
"Звонили из Испании. Говорили, это их стыд".
Некоторые также предположили, что с помощью парика Потап скрывается от мобилизации.
Напомним, Каменских пристыдили на фоне скандалов с Потапом.
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