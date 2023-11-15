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Потап удивил необычным имиджем в новом видео в TikTok

15 ноября 2023 16:34
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Потап удивил необычным имиджем в новом видео в TikTok
Шоумен Потап. Фото: instagram.com/realpotap
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Шоумен Потап, который в последнее время получает много хейта из-за странных видео и путешествий за границу, не перестает удивлять. Он опубликовал еще одно видео, в котором превратился в свою жену певицу NK.

Видео опубликовал в TikTok.

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Запел в парике

Шоумен Потап, который недавно был замечен на мероприятии в Дубае, продолжает "радовать" поклонников своими видео в TikTok.

На этот раз мужчина появился в видео в парике и солнечных очках. Искусственные волосы очень напоминали прическу Насти Каменских, жены Потапа.

В таком образе он пел и приплясывал под новую песню NK "Зірка у небі".

 

Очевидно, такой пародией на Настю он хотел прорекламировать ее трек.

Подписчики Потапа хоть уже и привыкли к его нетипичному юмору в TikTok, однако кое-кто поинтересовался у исполнителя, что с ним происходит.

"Что это вообще? Что с ним?"

"Вернулся из Дубая и думает, что он Настя?"

"Заберите у Потапа телефон! Чем дальше, тем хуже".

"Звонили из Испании. Говорили, это их стыд".

Некоторые также предположили, что с помощью парика Потап скрывается от мобилизации.

Напомним, Каменских пристыдили на фоне скандалов с Потапом.

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