Каменських публічно присоромили через Потапа — українці не вірять у патріотизм

Українська співачка Настя Каменських у рекламі "Золотого віку". Фото: Instagram Насті Каменських

Українська співачка і дружина відомого репера Потапа Настя Каменських показала фрагмент з нового кліпу. Популярна артистка розповіла про те, чому присвячена її нова відеоробота, і отримала багато незадоволених відгуків на адресу її коханого Потапа через скандали навколо нього.

Відповідною публікацією Настя Каменських поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Слова Насті Каменських стосовно нового кліпу

Відома артистка зазначила, що люди можуть бути зовсім різними та мати різні бажання, але їх об’єднує одна спільна річ. Зокрема, Настя Каменських стверджує, що люди вміють кохати і берегти це почуття всередині себе.

Також артистка поділилася фрагментом з нового кліпу на пісню "Зірка в небі", де її можна побачити біля моря і скель.

"Ми можемо бути абсолютно різними: амбіційними, творчими, спокійними, грайливими чи занадто емоційними. Можемо мріяти про різне, проживати такі різні життя у різних куточках планети, але те, що обʼєднує нас усіх, — це вміння любити та берегти це почуття у собі. І я щиро бажаю кожному зберігати любов у собі", — зазначила Настя Каменських.

Нова відеоробота Насті Каменських. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на нову роботу Насті Каменських

Побачивши новий кліп української співачки, її підписники не змогли залишитися осторонь. Люди почали цікавитися її чоловіком, репером і продюсером Потапом, але є й ті, хто залишив гарні слова на адресу Насті Каменських.

І далі робите вигляд, що патріоти, поки ваш чоловік катається по курортах і гуляє. На яких підставах він поїхав і сидів пів війни в Іспанії?

Артистка!!! Де твій клоун?!

Це неймовірно, пишаюся, що в нас є такі артисти

Настя, з кожною новою піснею відчувається ваша безпосередня присутність і проживання сюжету, це дуже сильно передається, просто браво

Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скриншот з Instagram

Нова пісня Насті Каменських

Нещодавно українська співачка випустила чуттєву пісню під назвою "Зірка в небі" українською та іспанською мовами. До того ж, Настя Каменських представила і відеороботи на цей трек, який вона написала разом з відомими іспанськими музикантами гурту Funambulista Дієго Кантеро і Тато Латторе.

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