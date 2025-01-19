Потап заявил, планирует ли вернуться в Украину — детали

Потап признался, когда вернется в Украину
Украинский музыкальный продюсер Потап вдруг ответил, когда вернется из США в Украину. Однако детали не уточнил.
Планы высказал в Instagram.
Потап заявил, когда планирует вернуться в Украину
Украинский рэпер и продюсер Потап, который последние годы живет за границей, собрался в США. В символическом свитере он показался в аэропорту.
"Я лечу в США. Угадаете, почему?" — написал Потап, однако люди заинтересовались другим вопросом.
Под заметкой у артиста поинтересовались, почему он не в Украине во время полномасштабного вторжения и когда вернется. На это продюсер ответил коротко: "Был, вернусь, потом снова поеду".
Вероятно Потап направляется в штаты на инаугурацию президента Дональда Трампа. Она состоится уже завтра, 20 января.
Напомним, известный украинский продюсер заявил, что Потап уже никогда не вернет себе популярность на Родине. В то же время артист анонсировал тур по США со старыми хитами.
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