Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Потужний мікс гламуру та Армагеддону: анонсовано вихід фільму "Барбінгеймер" arrow

Потужний мікс гламуру та Армагеддону: анонсовано вихід фільму "Барбінгеймер"

2 вересня 2023 13:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Потужний мікс гламуру та Армагеддону: анонсовано вихід фільму "Барбінгеймер"
Мікс фільмів "Барбі" та "Оппенгеймер". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Починаючи з середини цього літа, у світовому кінопрокаті й досі домінують стрічки "Барбі" та "Оппенгеймер". Шанувальників цих кардинально різних фільмів очікує сюрприз. Незабаром вийде нова стрічка "Барбінгеймер".

Про це повідомляє видання Movie Web.

Читайте також:

Подробиці

Контраст між фентезійною комедією "Барбі" режисерки Ґрети Ґервіґ про ляльку Барбі та біографічним трилером "Оппенгеймер" Крістофера Нолана про фізика-теоретика, батька атомної бомби Роберта Оппенгеймера спричинив чималий ажіотаж в мережі. Це привернуло увагу й кінопродюсерів. 

Стрічка "Барбінгеймер" стане реальністю завдяки студії, що стоїть за франшизою Puppet Master ("Ляльковод"). Виробництвом займається Full Moon Features. Сюжет фільму містить жіночих ляльок на чолі з доктором Барбінгеймером, яка створює атомну бомбу, щоб знищити патріархат. Все це призводить до суміші комедії, драми, бойовика та Армагеддону.

Full Moon Features, відома виробництвом фільмів B-класу (другий сорт), прагне підготувати "Барбінгеймер" до потокової трансляції на Prime Video до Різдва цього року, попри поточні страйки акторів та сценаристів в Голлівуді. Зйомки розпочнуть вже цього місяця. Про акторський склад поки не повідомляється. 

Один із численних мемів на тематику Барбінгеймер. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що у мережі з'явилось кумедне відео співів Раяна Ґослінґа на зйомках "Барбі". Також ми розповідали, як змінювалась лялька Барбі протягом десятиліть.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Чому вчителів змушують повернути виплати від "єПідтримка": розслідування проєкту "Наша справа"

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз