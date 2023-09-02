Потужний мікс гламуру та Армагеддону: анонсовано вихід фільму "Барбінгеймер"
Починаючи з середини цього літа, у світовому кінопрокаті й досі домінують стрічки "Барбі" та "Оппенгеймер". Шанувальників цих кардинально різних фільмів очікує сюрприз. Незабаром вийде нова стрічка "Барбінгеймер".
Про це повідомляє видання Movie Web.
Подробиці
Контраст між фентезійною комедією "Барбі" режисерки Ґрети Ґервіґ про ляльку Барбі та біографічним трилером "Оппенгеймер" Крістофера Нолана про фізика-теоретика, батька атомної бомби Роберта Оппенгеймера спричинив чималий ажіотаж в мережі. Це привернуло увагу й кінопродюсерів.
Стрічка "Барбінгеймер" стане реальністю завдяки студії, що стоїть за франшизою Puppet Master ("Ляльковод"). Виробництвом займається Full Moon Features. Сюжет фільму містить жіночих ляльок на чолі з доктором Барбінгеймером, яка створює атомну бомбу, щоб знищити патріархат. Все це призводить до суміші комедії, драми, бойовика та Армагеддону.
Full Moon Features, відома виробництвом фільмів B-класу (другий сорт), прагне підготувати "Барбінгеймер" до потокової трансляції на Prime Video до Різдва цього року, попри поточні страйки акторів та сценаристів в Голлівуді. Зйомки розпочнуть вже цього місяця. Про акторський склад поки не повідомляється.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у мережі з'явилось кумедне відео співів Раяна Ґослінґа на зйомках "Барбі". Також ми розповідали, як змінювалась лялька Барбі протягом десятиліть.