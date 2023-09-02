Потужний мікс гламуру та Армагеддону: анонсовано вихід фільму "Барбінгеймер"

Мікс фільмів "Барбі" та "Оппенгеймер". Фото: Google

Починаючи з середини цього літа, у світовому кінопрокаті й досі домінують стрічки "Барбі" та "Оппенгеймер". Шанувальників цих кардинально різних фільмів очікує сюрприз. Незабаром вийде нова стрічка "Барбінгеймер".

Про це повідомляє видання Movie Web.

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Подробиці

Контраст між фентезійною комедією "Барбі" режисерки Ґрети Ґервіґ про ляльку Барбі та біографічним трилером "Оппенгеймер" Крістофера Нолана про фізика-теоретика, батька атомної бомби Роберта Оппенгеймера спричинив чималий ажіотаж в мережі. Це привернуло увагу й кінопродюсерів.

Стрічка "Барбінгеймер" стане реальністю завдяки студії, що стоїть за франшизою Puppet Master ("Ляльковод"). Виробництвом займається Full Moon Features. Сюжет фільму містить жіночих ляльок на чолі з доктором Барбінгеймером, яка створює атомну бомбу, щоб знищити патріархат. Все це призводить до суміші комедії, драми, бойовика та Армагеддону.

Full Moon Features, відома виробництвом фільмів B-класу (другий сорт), прагне підготувати "Барбінгеймер" до потокової трансляції на Prime Video до Різдва цього року, попри поточні страйки акторів та сценаристів в Голлівуді. Зйомки розпочнуть вже цього місяця. Про акторський склад поки не повідомляється.

Один із численних мемів на тематику Барбінгеймер. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що у мережі з'явилось кумедне відео співів Раяна Ґослінґа на зйомках "Барбі". Також ми розповідали, як змінювалась лялька Барбі протягом десятиліть.