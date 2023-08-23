Росіянам покажуть фільм "Барбі"

Акторка Марго Роббі. Фото: Reuters

Фільм "Барбі" майже місяць був лідером в американському кінопрокаті. Хоча ходили розмови про те, що в Росії картину не покажуть, стрічка все ж такий вийде в тамтешньому прокаті.

Про це пишуть росЗМІ.

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"Барбі" вийде в російський прокат 9 вересня. У кінотеатрах покажуть цифрову версію фільму. Як кажуть представники студії, до озвучення залучено офіційні російські голоси Марго Роббі, Райана Гослінга та Вілла Феррелла.

Фільм про Барбі зібрав приблизно 155 мільйонів доларів у прокаті в Північній Америці протягом вихідних 21-23 липня, історична сума, яка легко перевершує 103,3 млн доларів США прем’єри "Диво-жінки" Петті Дженкінс. У 2019 році "Капітан Марвел" дебютував з 153 мільйонами доларів. Співрежисерами фільму стали Анна Боден і Раян Флек.

"Барбі" стала найкращим дебютом року на сьогодні, а також одним із найкращих дебютів з часів пандемії, і перевершила "Опенгеймера" Крістофера Нолана.

Нагадаємо, фільм "Барбі" зібрав понад 110 мільйонів в українському прокаті.

Раніше відомий режисер заступився за росіян та засудив плани передачі Україні винищувачів F-16.