У мережі з'явилось кумедне відео співів Раяна Ґослінґа на зйомках "Барбі"

Акторка Раян Ґослінґ. Фото: Reuters

Компанія Atlantic Records випустила ексклюзивну композицію I’m Just Ken, яка з’явилася у хітові фільму "Барбі". Раян Ґослінґ співає у фільмі пісню, написану Ендрю Ваяттом і Марком Ронсоном.

Про це пише americansongwriter.com.

Читайте також:

Потужний вокал Раяна Ґослінґа

Відео I’m Just Ken’ Exclusive демонструє кадри, яких раніше не бачили. На відеол режисер Грета Гервіг і Марк Ронсон, який працював композитором над фільмом. Шанувальники фільму, подивившись відео, кинулися ділитися своїми думками.

"Я б переглянув цілий документальний фільм про створення цього фільму, усі ляпи, усі сцени, усе", — написав один із користувачів YouTube.

"Райан і Грета виконали першу в історії пісню Кена у фільмі про Барбі. Кени, які їдуть у бій на іграшкових конях, — це весело!" — написав інший.

Пісня зібрала 75 мільйонів переглядів по всьому світу. Пісня також посіла 5 місце в чарті Billboard Hot Rock & Alternative Songs і стала дебютом Раяна Ґослінґа в чарті Billboard Hot 100.

Під час розмови з Vanity Fair Ронсон обговорив виконання Гослінгом пісні I’m Just Ken.

"Він справді зрозумів, що це не повинно бути смішним чи пародійним. Але очевидно, що ця пісня іноді смішна. Тож він був справді дивовижним, і коли він почав брати великі ноти, я подумав, що у цього хлопця потужний вокал!" — сказав Марк Ронсон.

Нагадаємо, дружина Зінченка вразила схожістю з "Барбі" Марго Роббі.

Раніше Камалія підкорила Італію піснею, яка могла стати саундтреком для "Барбі".