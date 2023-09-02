Мощный микс гламура и Армагеддона: анонсирован выход фильма "Барбингеймер"

Микс фильмов "Барби" и "Оппенгеймер". Фото: Google

Начиная с середины этого лета, в мировом кинопрокате до сих пор доминируют ленты "Барби" и "Оппенгеймер". Поклонников этих кардинально разных фильмов ожидает сюрприз. В скором времени выйдет новая лента "Барбингеймер".

Об этом сообщает издание Movie Web.

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Контраст между фэнтезийной комедией "Барби" режиссера Греты Гервиг о кукле Барби и биографическим триллером "Оппенгеймер" Кристофера Нолана о физике-теоретике, отце атомной бомбы Роберте Оппенгеймере вызвал немалый ажиотаж. Это привлекло внимание и кинопродюсеров.

Лента "Барбингеймер" станет реальностью благодаря студии, стоящей за франшизой Puppet Master ("Кукловод"). Производством занимается Full Moon Features. Сюжет фильма содержит женских кукол во главе с доктором Барбингеймером, которая создает атомную бомбу, чтобы уничтожить патриархат. Все это приводит к смеси комедии, драмы, боевика и Армагеддона.

Full Moon Features, известная производством фильмов B-класса (второй сорт), стремится подготовить "Барбингеймер" к потоковой трансляции на Prime Video к Рождеству этого года, несмотря на текущие забастовки сценаристов и актеров в Голливуде. Съемки начнут уже в этом месяце. Об актерском составе пока не сообщается.

Один из многочисленных мемов на тематику Барбингеймер. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что в сети появилось забавное видео пения Райана Гослинга на съемках "Барби". Также мы рассказывали, как менялась кукла Барби в течение десятилетий.