Возвращение Пугачевой в свой замок под Москвой сняли на видео

Российская певица Алла Пугачева. Фото: росЗМІ

Российская певица Алла Пугачева, переехавшая после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину из Московской области в Израиль, вернулась на родину. Появились фото и видео с ее приезда.

Об этом сообщают росСМИ.

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Возвращение жены так называемого "иноагента", шоумена Максима Галкина подтвердила помощница певицы Елена Чупракова. Пугачева въехала в Россию через пограничный переход в Псковской области. Почти сразу она отправилась в свой замок в селе Грязь.

Причину, по которой 74-летняя певица приехала в Москву, помощница Пугачевой раскрывать не стала. На вопрос местных СМИ, сколько времени артистка планирует провести на родине, Чупракова сказала, что неизвестно.

Также в сети ходят фотографии Пугачевой на одном из железнодорожных вокзалов в Москве. В сопровождении своей команды певица в стильной одежде шагала по платформе к автомобилю.

Пугачева прибыла в Москву

Максим Галкин, активно гастролирующий сейчас по городам Европы, возвращение жены в их дом в соцсетях не комментирует. Где находятся дети звездной пары — неизвестно. До этого распространялась информация, что семья переехала из Израиля, где началась война, в соседний Кипр.

Напомним, ранее мы писали, что Максим Галкин спел на украинском языке в Варшаве. Также мы рассказывали, что на Максима Галкина составили протокол по статусу "иноагента".