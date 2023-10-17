На Максима Галкіна склали протокол через статус "іноагента", — росЗМІ

Максим Галкін. Фото: росЗМІ

В Росії на гумориста Максима Галкіна склали протокол через те, що він не подав звіт, згідно зі статусом "іноагенту". Справу передали до суду.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Реакція Галкіна

Матеріали адміністративної справи стосовно Галкіна вже надійшли до Головинського районного суду Москви.

На артиста було складено адміністративний протокол за статтею про ненадання звіту "іноземного агента". Санкції передбачають адміністративний штраф розміром від 30 до 50 тисяч рублів.

Мін'юст Росії оголосив Максима Галкіна "іноземним агентом" у вересні минулого року, обґрунтувавши це тим, що Галкін займається політикою та отримує іноземне фінансування від України. (11,200-18,600 грн). Сам же Галкін на це ніяк не відреагував.

Видання Meduza зазначає, що кремлівський режим зобов'язує людей, оголошених "іноагентами", кілька разів на рік подавати до Міністерства юстиції Росії "звіт" про свою діяльність.

Позиція Галкіна та Пугачової щодо України

Відзначимо, що з початку віроломного вторгнення Росії в Україну Максим Галкін послідовно висловлюється проти війни та підтримує Україну. У вересні минулого року в Кремлі заявили, що Галкіну "в Росії не місце", і невдовзі його оголосили "іноагентом".

На підтримку артиста та мешканців України також виступила і його дружина, співачка Алла Пугачова, яка попросила, щоб її теж "зарахували до лав іноагентів своєї улюбленої країни", проте в російському Мін'юсті це не зробили до сьогодні. Наразі Галкін та Пугачова живуть за кордоном.

Нагадаємо, що не так давно Галкін спростував заяву роспропаганди про те, що його та Пугачову помітили в ізраїльському аеропорту. Також шоумен розповів, що буде продовжувати надавати підтримку і українцям, і ізраїльтянам у протистоянні з ХАМАС та "Хезболлою", але в лави ЦАХАЛу вступати не буде.