Під час виступу на "Євробаченні" у Вєрки Сердючки трапився конфуз

Українська артистка Вєрка Сєрдючка. Фото: REUTERS/Phil Noble

Під час виступу на "Євробаченні" з Вєрки Сердючки злетіла туфля і полетіла в залу. Цього не показали в прямому ефірі, однак глядачі, які були присутні в залі, опублікували відео в соцмережах.

Про це пише ТСН.

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За традицією, на початку фіналу пісенного конкурсу учасники "Євробачення" виходили на сцену з прапорами своїх країн.

Звісно, всі найбільше чекали виступу Вєрки Сєрдючки, і зірка справді "запалила" сцену. Артиска разом з мамою вибігли на сцену і захопились виступом настільки, що зірка в кінці номера почала розмахувати ногами, після чого з неї злетіла туфля.

Однак хто саме став щасливчиком подарунку — невідомо.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в англійському Ліверпулі завершився пісенний конкурс "Євробачення-2023", пряму трансляцію якого дивились майже 200 млн глядачів у різних куточках світу. Члени нацжурі та шанувальники фестивалю віддали найбілішу кількість балів співачці Loreen. То ж наступного року конкурс пройде у Швеції.

Також ми писали, що Тімур Мірошниченко пояснював, чим особливе "Євробачення-2023". За його словами, під час "Євробачення-2023" Європа продемонструвала єдність, це стало лейтмотивом конкурсу у цьому році. Єдність Європи у підтримці України відчувалася у кожному номері та епізоді шоу.