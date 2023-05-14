Під час виступу на "Євробаченні" у Вєрки Сердючки трапився конфуз
Під час виступу на "Євробаченні" з Вєрки Сердючки злетіла туфля і полетіла в залу. Цього не показали в прямому ефірі, однак глядачі, які були присутні в залі, опублікували відео в соцмережах.
Про це пише ТСН.
Із Сєрдючкою трапився конфуз
За традицією, на початку фіналу пісенного конкурсу учасники "Євробачення" виходили на сцену з прапорами своїх країн.
Звісно, всі найбільше чекали виступу Вєрки Сєрдючки, і зірка справді "запалила" сцену. Артиска разом з мамою вибігли на сцену і захопились виступом настільки, що зірка в кінці номера почала розмахувати ногами, після чого з неї злетіла туфля.
@allakoala7
#eurovision #eurovision2023 #євробачення #євробачення2023 #вєркасердючка #рек♬ original sound - Koalaalla
Однак хто саме став щасливчиком подарунку — невідомо.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в англійському Ліверпулі завершився пісенний конкурс "Євробачення-2023", пряму трансляцію якого дивились майже 200 млн глядачів у різних куточках світу. Члени нацжурі та шанувальники фестивалю віддали найбілішу кількість балів співачці Loreen. То ж наступного року конкурс пройде у Швеції.
Також ми писали, що Тімур Мірошниченко пояснював, чим особливе "Євробачення-2023". За його словами, під час "Євробачення-2023" Європа продемонструвала єдність, це стало лейтмотивом конкурсу у цьому році. Єдність Європи у підтримці України відчувалася у кожному номері та епізоді шоу.