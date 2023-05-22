Евровидение: Тимур Мирошниченко заплатил огромный штраф

Ведущий Тимур Мирошниченко. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Ведущий Тимур Мирошниченко по возвращении с Евровидения попал в неприятную ситуацию. На польско-украинской границе ему с женой Инной пришлось заплатить штраф.

Инцидент Новости. Live подтвердил сам ведущий.

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Приставали ко всем людям

О том, что произошло, рассказала на своей странице в социальной сети жена Тимура Мирошниченко. Из-за своей задержки за границей, у супругов истек срок грин-карты. Стоимость штрафа за нарушение — 7 тысяч злотых (65 тысяч гривен). После того, как нарушение зафиксировали, нужно было немедленно уплатить штраф.

Инна Мирошниченко рассказала подробности досадного инцидента

"Когда мы приехали на границу, оказалось, что у нас 2 дня назад закончилась грин-карта. Потому что когда Тим покупал, планировал вернуться в Украину 15.05. Потом попросили провести UAday в Каннах, и он задержался. И забыл, — поделилась Инна, — главная проблема, что банк на границе Краковец не принимал карточки. Нужно было 7000 злотых наличными наличными. Ехать нельзя. Машине запрещено движение. И вот мы стоим на границе, а они говорят: "Или сейчас платите наличные деньги, или мы эвакуируем автомобиль и запрещаем вам выезд”.

Помогли друзья

Ведущий смог снять в банкомате только 2 тысячи злотых из-за ограничений НБУ. Тогда пара начала писать знакомым и просить у людей на границе.

Тимур Мирошниченко много лет является украинским голосом Евровидения и комментировал конкурс в полуфиналах и грандиозном финале.

Напомним, Тимур Мирошниченко был еще одним представителем Украины на музыкальном конкурсе среди ведущих. Он открыл бирюзовую дорожку Евровидения 7 мая. Он с британской соведущей встречал артистов и представителей стран и задавал вопросы.

Во время Евровидения-2023 Европа продемонстрировала единство, это стало лейтмотивом конкурса в этом году. Единство Европы в поддержке Украины ощущалось в каждом номере и эпизоде шоу. Такое мнение высказал ведущий и комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко.