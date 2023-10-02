Поза лаштунками: Бейонсе випустила трейлер до фільму про своє турне

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce

Бейонсе випустила трейлер до фільму про залаштунки свого великого турне під назвою "Ренесанс". Поп-діва показала, що у фільмі будуть і зворушливі сімейні моменти, і кадри, на яких вона відверта та натуральна, а також фантастичні моменти її великого шоу.

Трейлер співачка опублікувала на своєму YouTube.

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Перший тур за п’ять років

У травні цього року розпочався перший за п'ять років великий тур Бейонсе. Вона вже обїздила майже всю Європу і США, шоу ще має відбутися у деяких містах Америки наприкінці цього року і на початку наступного.

Співачка Бейонсе. Скриншот з YouTube: Beyonce

За даними деяких видань, тур "Ренесанс" вже став найкасовішим за всю кар'єру співачки.

А щоб шанувальники мали можливість зазирнути за лаштунки великого шоу, а також побачити найяскравіші моменти концертів, Бейонсе вирішила випустити фільм. Його прем'єра відбудеться у грудні, а поки зірка заінтригувала фанів трейлером.

У трейлері є кадри, на яких співачка проводить час зі своїми дітьми — 11-річною Блу Айві, а також близнюками Румі та Сером. Чоловік Бейонсе репер Jay-Z також з’являється у фільмі, адже супроводжував кохану на багатьох концертах.

Співачка Бейонсе з сином. Скриншот з YouTube: Beyonce

Співачка Бейонсе з сином. Скриншот з YouTube: Beyonce

Співачка показала репетиції, процес зборів перед виходом на сцену, навіть деякі стресові моменти. Кадри з найбільшого шоу також будуть у стрічці.

Співачка Бейонсе. Скриншот з YouTube: Beyonce

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