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Зроблено в Україні: Бейонсе приголомшила вбранням-трансформером від бренду FROLOV

29 серпня 2023 09:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Зроблено в Україні: Бейонсе приголомшила вбранням-трансформером від бренду FROLOV
Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/frolovheart/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

В рамках Renaissance World Tour, співачка Бейонсе з’явилася на сцені у кастомному образі від українського бренду FROLOV. Сукня-трансформер стала родзинкою яскравого шоу артистки.

Про це пише vogue.ua.

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Образ співачки складався з металевої мінісукні, верхня частина якої під час виступу трансформувалася у прозоре боді з вишитим вручну серцем FROLOV. Образ був створений на виробництві українського бренду в Києві.

 

Вбрання для співачки Бейонсе. Фото: instagram.com/frolovheart/

 

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/frolovheart/

Це вже другий успішний кейс співпраці бренду з Бейонсе цьогоріч, адже співачка обрала кастомну корсетну сукню FROLOV для свого виступу в Дубаї у січні 2023.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by FROLOV (@frolovheart)

"Ми дуже пишаємося можливістю створити другий індивідуальний образ для Бейонсе з інтервалом у всього лиш сім місяців. Я пишаюся нашою командою, яка виготовляє неймовірні речі у неймовірні терміни, незважаючи на ракетні атаки та повітряні обстріли Києва. Для нас честь таким чином показувати та нагадувати світу про металеву стійкість українського народу, та відчувати підтримку від найвідоміших зірок, як Бейонсе!" — розповідає Іван Фролов.

Нагадаємо, американська співачка Бейонсе відкрила у Стокгольмі світовий тур. На відкритті вона була у сріблястому капелюсі-канотьє від українського бренду Ruslan Baginskiy.

Раніше стало відомо, що Бейонсе під час свого концерту подарувала прихильнику коштовний аксесуар. Зірка кинула у натовп глядачів окуляри вартістю у 53 тисячі доларів.

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