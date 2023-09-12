У колі найрідніших: Бейонсе показала, як відгуляла свій 42-й день народження

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Співачка Бейонсе нещодавно відсвяткувала свій 42-й день народження на сцені. Зірка традиційно вийшла на цену під час свого світового туру, а пізніше влаштувала "банкет " у сімейного колі.

Фото з застілля артистка показала в Instagram.

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Ніжне привітання артистки

Бейонсе у свій день народження порадувала прихильників грандізоним концертом. Гостею шоу стала легендарна Дайана Росс. Пізніше артистка зібралась з найріднішими на закритій вечірці. Мама, тато, чоловік привітали ніжно співачку. Вечірка була влаштована у срібному силі, торт, вбрання та оздоблення все витримано у блискучих кольорах.

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Співачка Бейонсе з батьками. Фото: instagram.com/beyonce/

Співачка Бейонсе з чоловіком. Фото: instagram.com/beyonce/

Співачка Бейонсе з чоловіком. Фото: instagram.com/beyonce/

Співачка Бейонсе з чоловіком. Фото: instagram.com/beyonce/

Співачка Бейонсе з чоловіком. Фото: instagram.com/beyonce/

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

День народження Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Напередодні понад 70 000 глядачів на стадіоні SoFi у Лос-Анджелесі були вражені, коли 79-річна Дайана Росс вийшла на сцену в гламурній блискучій чорній сукні і заспівала Бейонсе Happy Birthdaу.

На концерті були такі знаменитості, як Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе, Адель, Зендая, Том Голланд, Кейт Хадсон, Джастін і Хейлі Бібер, Кріс Рок, Ліззо, Кеті Перрі, Кейт Хадсон, Нормані, Меган Маркл, Кім і Хлої Кардашьян та багато інших.

Раніше Бейонсе приголомшила вбранням-трансформером від бренду FROLOV.