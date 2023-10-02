За кулисами: Бейонсе выпустила трейлер к фильму о своем турне

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce

Бейонсе выпустила трейлер к фильму о закулисье своего большого турне под названием "Ренессанс". Поп-дива показала, что в фильме будут и трогательные семейные моменты, и кадры, на которых она откровенная и натуральная, а также фантастические моменты ее большого шоу.

Трейлер певица опубликовала на своем YouTube.

Читайте также:

Первый тур за пять лет

В мае этого года начался первый за пять лет большой тур Бейонсе. Она уже объездила почти всю Европу и США, шоу еще планируется в некоторых городах Америки в конце этого года и в начале следующего.

Певица Бейонсе. Скриншот из YouTube: Beyonce

По данным некоторых изданий, тур "Ренессанс" уже стал самым кассовым за всю карьеру певицы.

А чтобы поклонники имели возможность заглянуть за кулисы большого шоу, а также увидеть самые яркие моменты концертов, Бейонсе решила выпустить фильм. Его премьера состоится в декабре, а пока звезда заинтриговала фанатов трейлером.

В трейлере есть кадры, на которых звезда проводит время со своими детьми — 11-летней Блу Айви, а также близнецами Руми и Сэром. Муж Бейонсе рэпер Jay-Z также появляется в фильме, ведь он сопровождал любимую на многих концертах.

Певица Бейонсе с сыном. Скриншот из YouTube: Beyonce

Певица Бейонсе с сыном. Скриншот из YouTube: Beyonce

Певица показала репетиции, процесс сборов перед выходом на сцену, даже некоторые стрессовые моменты. Кадры с самого большого шоу тоже будут в фильме.

Певица Бейонсе. Скриншот из YouTube: Beyonce

Напомним, ранее мы писали, что Бейонсе показала, как отметила свой 42-й день рождения.

Также мы сообщали, что звезда ошеломила нарядом-трансформером от бренда FROLOV.