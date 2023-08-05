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Позашлюбний син Арнольда Шварценеггера відтворив його легендарне фото

5 серпня 2023 15:52
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Позашлюбний син Арнольда Шварценеггера відтворив його легендарне фото
Син Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена. Фото: instagram.com/joebaena/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Син актора Арнольда Шварценеггера, Джозеф Баена, продемонстрував свою неймовірну м’язисту статуру. Хлопец відтворив легендарне фото, зроблене його батьком під час спортивних змагань у юні роки.

Знімками Джозеф поділився у своїх історіях в Instagram.

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25-річний бодібілдер позував на вулиці під сонцем, відтворюючи пози, подібні до тих, які робив його батько Арнольд Шварценеггер. Хлопець, який підробляє агентом з нерухомості, часто показує своїм підписникам свій прогрес у спорті.

 

Син Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена. Фото: instagram.com/joebaena/

 

Син Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена. Фото: instagram.com/joebaena/

 

Джозеф розповів Men’s Health про свій суворий режим у тренажерному залі Gold's, розташованому на Веніс-Біч. Баена заявив, що він тренується "шість днів на тиждень", і коли він не ходить у тренажерний зал, він все одно намагатиметься залишатися максимально активним, наприклад насолоджується прогулянкою. Він також розповів виданню, що його батько, який сам був бодібілдером і чемпіоном "Містер Олімпія", є для нього натхненням.

"Мій батько дійсно надихнув мене. Він немов створив ідеал для більшості людей, і я говорю від імені більшості людей. Для мене він має найкращу статуру, яку я коли-небудь бачив у своєму житті. Чи хочу я мати таку ж статуру? Не знаю, чи зможу", — жартівливо зізнався він.

Під час розмови з People Джозеф розповів, що в школі з нього "знущалися" через надмірну вагу.

"З мене знущалися, коли я був дитиною, у початковій, середній школі, я просто почувався аутсайдером у старшій школі. Найбільше знущалися з мене мої найближчі друзі та висміювали мене за надмірну вагу. Тож для мене це була справді велика боротьба, щоб знайти себе, амбіції змінити свою вагу, свою статуру та подібні речі", – пояснив актор-початківець.

Джозеф народився в жовтні 1997 року від роману Арнольда та економки Мілдред Баена.

Протягом 25-річного шлюбу з Марією Шрайвер у актора народилися доньки Кетрін, 33 роки, і Крістін, 32 роки, а також сини Патрік, 29 років, і Крістофер, 25 років, який народився лише за кілька днів до того, як народився його позашлюбний син Джозеф.

Нагадаємо, Арнольд Шварценеггер пригадав свою подружню зраду.

Раніше Арнольд Шварценеггер поділився думками про смерть.

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