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Арнольд Шварценеггер поділився думками про смерть

9 червня 2023 21:52
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Термінатор: Арнольд Шварценеггер поділився думками про смерть
Арнольд Шварценеггер. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актор Арнольд Шварценеггер розповів, що думає про життя після смерті. На думку зірки "Термінатора", люди не зустрічаються на небесах.

Про це пише Daily Mail.

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Арнольд Шварценеггер переконаний, небеса — це місце, яке людина займає у спогадах тих, хто її любив.

"Колись Говард Стерн мене запитав, що трапляється, коли ми помираємо? Я відповів: "Нічого. Тебе кладуть на 6 футів під землю. Всі, хто буде говорити про інше, брехуни". Ми не знаємо, що трапляється з душею, я не експерт, але я знаю, що так, як ми бачимо один одного зараз. Ми не побачимо знову, лише у фантазіях. Коли люди говорить: "Побачимося на небесах", це звучить чудово, але у реальності ми не побачимося. Це сумно, я знаю, декому комфортно думати про смерть, мені — ні", — ділиться Арнольд Шварценеггер.

 

За словами актора, останні 20 років він втратив 15 друзів юності, це змінило його погляди на життя після смерті.

"Для мене небеса — це зберегти людину у спогадах, людину, яка запам'яталася добротою, щедрістю, яка змінила моє життя та життя інших людей. Я тримаю це в голові, як перший ряд, в якому сидять всі мої друзі. Тобі завжди добре, коли ти думаєш про них", — говорить актор.

Арнольд Шварценеггер зізнався, що зараз продовжує багато займатися у спортзалі, не зважаючи на вік.

"Я піклуюся про власне тіло та роблю терапію в той самий час. Займаюсь швидше, легше, але роблю все правильно, намагаюсь залишатися молодим. Я замаюся, щоб залишатися живим, зніматися у кіно. У спортзалі ти не тільки тренуєш тіло, але і мозок, мислиш більш позитивно. Моє тіло та бодібілдинг дали мені все. Не знаю, чи зміг би точно розуміти, чого хочу у житті, якщо б не це, чи зміг би стати успішним", — розповів зірка бойовиків.

Раніше актор Арнольд Шварценеггер зізнався, що не дивлячись на те що любить свого позашлюбного сина, йому соромно за свою зраду. Актор не хотів завдавати болю ексдружині Марії Шрайвер.

Нагадаємо, Арнольд Шварценеггер висловився щодо свого колеги, Брюса Вілліса. Через невиліковну хворобу той завершив кар’єру і майже не виходить з дому. 

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