Термінатор Арнольд Шварценеггер розповів про зраду

Арнольд Шварценеггер. Фото: Reuters

Актор Арнольд Шварценеггер зізнаєтеся, що не дивлячись на те що любить свого позашлюбного сина, йому соромно за свою зраду. Актор не хотів завдавати болю ексдружині Марії Шрайвер.

Про це пише Daily Mail.

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Арнольд Шварценеггер під час свого нещодавнього інтерв'ю пригадав скандальну історію, яка коштувала йому щасливої родини. Зірка бойовиків багато років мав зв’язок з покоївкою, від якої у нього народився позашлюбний син. Зараз актор та хлопець підтримують близькі стосунки.

Позашлюбний син Арнольда Шварценеггера. Фото: Reuters

"Кожного разу, коли говорю про це, рана наче знову починає боліти. Я завдав через свою помилку чималого болю своєї родині, — ділиться актор в інтерв'ю, — Марія страждала, діти, Джозеф, його мама, всі, я буду жити з цим до кінця життя. Люди будуть пам'ятати мій успіх, але і невдачі теж. Зрада — це найбільша з них".

За словам Шварценеггера, він пишається своїм позашлюбним сином Джозефом Баеною.

"Я бачив, як Джозеф став прекрасною людиною, неймовірним чоловіком, я ним пишаюся, дуже радий за нього. Я вчинив неправильно. Але не хочу, щоб Джозеф почувався, ніби він небажаний у цьому світі, тому що це не так. Я люблю його. Він став непересічною особистістю. Я дуже щасливий, що навіть попри цю сумну історію, нам вдалося добре виховати дітей", — розповів актор.

Нагадаємо, у Відні пройшов міжнародний саміт голлівудського актора, політика, колишнього губернатора американського штату Каліфорнія Арнольда Шварценеггера. На Austrian World Summit 75-річний Арні запросив український гурт Kalush Orchestra.

В рамках промокампанії нового серіалу Fubar від стримінгової компанії Netflix американський актор та політик Арнольд Шварценегер висловився щодо свого колеги, Брюса Вілліса. Через невиліковну хворобу той завершив кар’єру і майже не виходить з дому.