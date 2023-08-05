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Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера воспроизвел его легендарное фото

5 августа 2023 15:52
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера воспроизвел его легендарное фото
Сын Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна. Фото: instagram.com/joebaena/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Сын актера Арнольда Шварценеггера, Джозеф Баэна, продемонстрировал свое невероятное мускулистое телосложение. Парень воспроизвел легендарное фото, сделанное его отцом во время спортивных состязаний в юные годы.

Снимками Джозеф поделился в своих историях в Instagram.

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25-летний бодибилдер позировал на улице под солнцем, воспроизводя позы, подобные тем, которые делал его отец Арнольд Шварценеггер. Подрабатывающий агентом по недвижимости парень часто показывает своим подписчикам свой прогресс в спорте.

 

Сын Арнольда Шварценеггера Джозея Баэна. Фото: instagram.com/joebaena/

 

Сын Арнольда Шварценеггера Джозея Баэна. Фото: instagram.com/joebaena/

 

Джозеф рассказал Men's Health о своем суровом режиме в тренажерном зале Gold's, расположенном на Венис-Бич. Баэн заявил, что он тренируется "шесть дней в неделю", и когда он не ходит в тренажерный зал, он все равно пытается оставаться максимально активным, например, наслаждается пешей прогулкой. Он также рассказал, что его отец, который сам был бодибилдером и чемпионом "Мистер Олимпия", является для него вдохновением.

"Мой отец действительно вдохновил меня. Он словно создал идеал для большинства людей, и я говорю от имени большинства людей. Для меня он имеет самое лучшее телосложение, которое я когда-либо видел в своей жизни. Хочу ли я иметь такое же телосложение? Не знаю, смогу ли", — шутливо признался он.

Во время разговора с People Джозеф рассказал, что в школе над ним "издевались" из-за избыточного веса.

"Надо мной издевались, когда я был ребенком, в начальной, средней школе, я просто чувствовал себя аутсайдером в старшей школе. Больше всего издевались надо мной близкие друзьями и высмеивали меня за избыточный вес. Поэтому для меня это была действительно большая борьба, чтобы найти себя, амбиции изменить свой вес, свое телосложение и подобные вещи", – пояснил начинающий актер.

Джозеф родился в октябре 1997 года от романа Арнольда и экономки Милдред Баэна.

В течение 25-летнего брака с Марией Шрайвер у актера родилась дочь Кэтрин, 33 года, и Кристин, 32 года, а также сыновья Патрик, 29 лет, и Кристофер, 25 лет, родившийся всего за несколько дней до того, как родился внебрачный сын Джозеф.

Напомним, Арнольд Шварценеггер вспомнил свою супружескую измену.

Ранее Арнольд Шварценеггер поделился мыслями о смерти.

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