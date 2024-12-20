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Позитив розповів про дружину на останніх тижнях вагітності

20 грудня 2024 06:39
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Позитив відверто розповів про характер вагітної дружини
Музикант Олексій Завгородній та танцівниця Юлія Сахневич. Фото: Instagram/juli_sakhnevych
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

На початку листопада репер Олексій Завгородній (відомий як Позитив, POSITIFF) та зірка шоу "Танці з зірками", хореографиня Юлія Сахневич, оголосили про те, що чекають на появу первістка. Зірковий уродженець Києва розповів, чи змінився характер його дружини та як вона себе почуває.

Відповідне інтерв’ю з’явилось в програмі "Тур зірками" на Люкс ФМ. 

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За словами 35-річного репера, жодних труднощів чи змін в їхньому побуті через вагітність Юлії вони не відчувають. Хоча, за словами Олексія, він чув і не раз, що характер та настрій жінок в цей період частіше змінюється.

"Зараз на останніх тижнях вона поводитися дуже кльово. Навіть наш лікар, який нас веде, каже, що вона феномен. Все що вона захоче, я все зроблю. Поїсти о третій ночі, за чимось з’їздити, щось приготувати — що завгодно", — заявив Позитив. 

Завгородній запевняє, що нічого не може бути конфліктного з людиною, яка дарує майбутнє. Йдеться про дитину. За словами Позитива, він буде присутнім на пологах. Хоча деякі його знайомі, в яких народжували кохані, відмовляли його. 

Ведуча Наталка Тур поцікавилась, чи проходив Позитив якісь спеціальні курси, аби підготуватися емоційно перед пологами. 

"Не має як таких курсів. Кожна дитина індивідуальна. Ніхто не може сказати, що, мовляв, у мене така дитина, і тому треба робити ось… Ми просто побачимо, яка вона буде, ця дитина, і будемо від цього відштовхуватися", — підсумував Позитив. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка Анна Кошмал зачарувала стильними фото на останніх термінах вагітності. Також ми розповідали, що вагітна голлівудська акторка Меган Фокс придбала розкішний дім за кругленьку суму.

Позитив співак вагітність українські зірки пологи

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