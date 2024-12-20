Позитив откровенно рассказал о характере беременной жены

Музыкант Алексей Завгородний и танцовщица Юлия Сахневич. Фото: Instagram/juli_sakhnevych

В начале ноября рэпер Алексей Завгородний (известный как Позитив, POSITIFF) и звезда шоу "Танці з зірками", хореограф Юлия Сахневич, объявили о том, что ждут появления первенца. Звездный уроженец Киева рассказал, изменился ли характер его жены и как она себя чувствует.

Соответствующее интервью появилось в программе "Тур зірками" на Люкс ФМ.

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Позитив о беременной жене

По словам 35-летнего рэпера, никаких трудностей или изменений в их быту из-за беременности Юлии они не испытывают. Хотя, по словам Алексея, он слышал и не раз, что характер и настроение женщин в этот период чаще меняется.

"Сейчас на последних неделях она ведет себя очень клево. Даже наш врач, который нас ведет, говорит, что она феномен. Все что она захочет, я все сделаю. Поесть в три ночи, за чем-то съездить, что-то приготовить — что угодно", — заявил Позитив.

Завгородний уверяет, что ничего не может быть конфликтного с человеком, который дает будущее. Речь идет о ребенке. По словам Позитива, он будет присутствовать на родах. Хотя некоторые его знакомые, у которых рожали возлюбленные, отговаривали ему.

Ведущая Наталья Тур поинтересовалась, проходил ли Позитив какие-то специальные курсы, чтобы подготовиться эмоционально перед родами.

"Нет как таких курсов. Каждый ребенок индивидуален. Никто не может сказать, что, мол, у меня такой ребенок, и поэтому надо делать вот… Мы просто увидим, какой он будет, этот ребенок, и будем от этого отталкиваться", — подытожил Позитив.

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