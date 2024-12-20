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Позитив рассказал о жене на последних неделях беременности

20 декабря 2024 06:39
Евгений Берестюк - Редактор
Позитив откровенно рассказал о характере беременной жены
Музыкант Алексей Завгородний и танцовщица Юлия Сахневич. Фото: Instagram/juli_sakhnevych
Евгений Берестюк - Редактор

В начале ноября рэпер Алексей Завгородний (известный как Позитив, POSITIFF) и звезда шоу "Танці з зірками", хореограф Юлия Сахневич, объявили о том, что ждут появления первенца. Звездный уроженец Киева рассказал, изменился ли характер его жены и как она себя чувствует.

Соответствующее интервью появилось в программе "Тур зірками" на Люкс ФМ.

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По словам 35-летнего рэпера, никаких трудностей или изменений в их быту из-за беременности Юлии они не испытывают. Хотя, по словам Алексея, он слышал и не раз, что характер и настроение женщин в этот период чаще меняется.

"Сейчас на последних неделях она ведет себя очень клево. Даже наш врач, который нас ведет, говорит, что она феномен. Все что она захочет, я все сделаю. Поесть в три ночи, за чем-то съездить, что-то приготовить — что угодно", заявил Позитив.

Завгородний уверяет, что ничего не может быть конфликтного с человеком, который дает будущее. Речь идет о ребенке. По словам Позитива, он будет присутствовать на родах. Хотя некоторые его знакомые, у которых рожали возлюбленные, отговаривали ему.

Ведущая Наталья Тур поинтересовалась, проходил ли Позитив какие-то специальные курсы, чтобы подготовиться эмоционально перед родами.

"Нет как таких курсов. Каждый ребенок индивидуален. Никто не может сказать, что, мол, у меня такой ребенок, и поэтому надо делать вот… Мы просто увидим, какой он будет, этот ребенок, и будем от этого отталкиваться", — подытожил Позитив.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Julia Sakhnevych (@juli_sakhnevych)

Напомним, ранее мы писали, что актриса Анна Кошмал очаровала стильными фото на последних сроках беременности. Также мы рассказывали, что беременная голливудская актриса Меган Фокс приобрела роскошный дом за кругленькую сумму.

Позитив певец беременность украинские звезды роды

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07:45 Гуцуляк в ближайшее время может стать игроком клуба из Европы

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