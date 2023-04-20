Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Працює замість неї? Джамала розповіла про зв'язок зі штучним інтелектом arrow

Працює замість неї? Джамала розповіла про зв'язок зі штучним інтелектом

20 квітня 2023 12:17
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Джамала здивувала українців – пісню написала не людина
Українська співачка Джамала на інтерв'ю BBC News Україна. Фото: youtube.com/watch?v=dWsiLRyFErM
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська кримськотатарська співачка та народна артистка України Джамала показала своє інтерв’ю. Популярна виконавиця розповіла про штучний інтелект та згадала про перемоги на пісенному конкурсі "Євробачення", а також заспівала на камеру.

Відповідне відео Джамала розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Читайте також:

"Тотальна імпровізація  @timur.miroshnychenko та @anntulieva так чудово зробили підводку! Розповіли про Ші (штучний інтелект), згадали про наші перемоги на Євробаченні. Але, пропустили додати, що я маю зараз вигадати пісню і заспівати її, а так званий штучний інтелект склав тільки слова А я сиджу та чекаю, що зараз просто почне грати якась пісня В результаті вийшло 100 із 100, абсолютний експромт!", – написала Джамала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jamala (@jamalajaaa)

Численні користувачі соціальної мережі не стали довго мовчати, тому під постом Джамали стали з’являтися різні коментарі. Люди почали писати багато компліментів на адресу української виконавиці, заявляючи, що вона дуже гарно співає.

"У мене досі ця пісня в голові! Треба випускати, Джа! Було дуже круто!", "Ну як так швидко можна зорієнтуватися ? Не розумію ))) Класно заспівано. Во. Дійсно - це тре випустити як справжній трек. Вже в голові : Раз Руслана здобула - ПЕРЕМОГУ , тисячі сердець палали вогнем, друга ПЕРЕМОГА була - Джамала, захоплення в очах, радість на лиці й так далі !!! Кайф", "Вау! тепер навіть не знаю, що тобі дати щоб ти, та і не змогла круто заспівати!!", – написали люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Джамали
Коментарі зі сторінки Джамали. Фото: Instagram
Коментарі з Instagram Джамали
Коментарі зі сторінки Джамали. Фото: Instagram
Коментарі з Instagram Джамали
Коментарі зі сторінки Джамали. Фото: Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Джамала зворушливо звернулася до рідного сина.

Раніше ми розповідали, що співачка Джамала розповіла про зруйнований сімейний бізнес.

Також ми повідомляли про те, що відома співачка Джамала презентувала новий альбом.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

18:24 Майже 2000 українців долучилися до безоплатних спортивних занять від Фонду Вадима Столара

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB