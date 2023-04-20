Джамала здивувала українців – пісню написала не людина

Українська співачка Джамала на інтерв'ю BBC News Україна. Фото: youtube.com/watch?v=dWsiLRyFErM

Відома українська кримськотатарська співачка та народна артистка України Джамала показала своє інтерв’ю. Популярна виконавиця розповіла про штучний інтелект та згадала про перемоги на пісенному конкурсі "Євробачення", а також заспівала на камеру.

Відповідне відео Джамала розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Читайте також:

"Тотальна імпровізація @timur.miroshnychenko та @anntulieva так чудово зробили підводку! Розповіли про Ші (штучний інтелект), згадали про наші перемоги на Євробаченні. Але, пропустили додати, що я маю зараз вигадати пісню і заспівати її, а так званий штучний інтелект склав тільки слова А я сиджу та чекаю, що зараз просто почне грати якась пісня В результаті вийшло 100 із 100, абсолютний експромт!", – написала Джамала.

Численні користувачі соціальної мережі не стали довго мовчати, тому під постом Джамали стали з’являтися різні коментарі. Люди почали писати багато компліментів на адресу української виконавиці, заявляючи, що вона дуже гарно співає.

"У мене досі ця пісня в голові! Треба випускати, Джа! Було дуже круто!", "Ну як так швидко можна зорієнтуватися ? Не розумію ))) Класно заспівано. Во. Дійсно - це тре випустити як справжній трек. Вже в голові : Раз Руслана здобула - ПЕРЕМОГУ , тисячі сердець палали вогнем, друга ПЕРЕМОГА була - Джамала, захоплення в очах, радість на лиці й так далі !!! Кайф", "Вау! тепер навіть не знаю, що тобі дати щоб ти, та і не змогла круто заспівати!!", – написали люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Джамали. Фото: Instagram

Коментарі зі сторінки Джамали. Фото: Instagram

Коментарі зі сторінки Джамали. Фото: Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Джамала зворушливо звернулася до рідного сина.

Раніше ми розповідали, що співачка Джамала розповіла про зруйнований сімейний бізнес.

Також ми повідомляли про те, що відома співачка Джамала презентувала новий альбом.