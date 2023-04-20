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Работает вместо нее? Джамала рассказала о связи с искусственным интеллектом

20 апреля 2023 12:17
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Джамала удивила украинцев – песню написал не человек
Украинская певица Джамала на интервью BBC News Украина. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская крымскотатарская певица и народная артистка Украины Джамала показала свое интервью. Популярная исполнительница рассказала об искусственном интеллекте и вспомнила о победах на песенном конкурсе "Евровидение", а также спела на камеру.

Соответствующее видео Джамала разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Тотальная импровизация @timur.miroshnychenko и @anntulieva так прекрасно сделали подводку! Рассказали о Ши (искусственный интеллект), вспомнили о наших победах на Евровидении. Но, пропустили добавить, что я должен сейчас придумать песню и спеть ее, а так называемый искусственный интеллект. сочинил только слова А я сижу и жду, что сейчас просто начнет играть какая-то песня В результате получилось 100 из 100, абсолютный экспромт!", – написала Джамала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jamala (@jamalajaaa)

Многочисленные пользователи социальной сети не стали долго молчать, поэтому под постом Джамалы стали появляться разные комментарии. Люди начали писать много комплиментов в адрес украинской исполнительницы, заявляя, что она очень хорошо поет.

"У меня до сих пор эта песня в голове! Надо выпускать, Джа! Было очень круто!", "Ну как так быстро можно сориентироваться? Не понимаю))) Классно спето. Во. Действительно – это надо выпустить как настоящий трек. : Раз Руслана получила - ПОБЕДА, тысячи сердец пылали огнем, вторая ПОБЕДА была - Джамала, восхищение в глазах, радость на лице и так далее!!! Кайф", "Вау! теперь даже не знаю, что тебе дать чтобы ты, да и не смогла круто спеть!!", – написали люди в комментариях.

Комментарии со страницы Джамалы
Комментарии со страницы Джамалы. Фото: Instagram
Комментарии с Instagram Джамалы
Комментарии со страницы Джамалы. Фото: Instagram
Комментарии с Instagram Джамалы
Комментарии со страницы Джамалы. Фото: Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Джамала трогательно обратилась к родному сыну.

Ранее мы рассказывали, что певица Джамала рассказала о разрушенном семейном бизнесе.

Также мы сообщали о том, что известная певица Джамала представила новый альбом.

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