Прийомна донька Емінема відповіла, чи справді репер проігнорував її весілля

Прийомна донька Емінема відгуляла весілля. Фото: instagram.com/alainamariescott/

Дочка репера Емінема Алайна Марі Скотт вийшла заміж. Але на весільних фото, якими поділилась дівчина, зірки не було.

Світлини наречена показала у Instagram.

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Почесна роль

Обранцем Алайни став Метт Меллер. Коханий дівчини зробив їй пропозицію у грудні 2021 року. Весільна церемонія пари відбулася в Детройті. На весілля запросили 125 осіб. Серед запрошених на фото фоловери Алайни не побачили Емінема. Та насправді у артиста була дуже важлива місія на церемонії.

"У мене була неймовірна церемонія, і мій батько вів мене до вівтаря, — розповіла дівчина виданню PEOPLE, — весілля — це таїнство, і я хотіла, щоб радість зі мною розділили люди, які поряд щодня".

Головною подружкою нареченої була рідна донька Емінема, Гейлі Джад. У лютому вона також оголисла про заручини з коханим. Обранцем дівчини став Еван Макклінток, з яким вона разом навчалася в університеті. Пара зустрічається з 2016 року.

Алайн Марі Скотт є дочкою сестри ексдружини Емінема Кімберлі Дон Скотт. Музикант удочерив дівчину на початку 2000-х років. Біологічна мати Скотт померла у 2016 році, вона мала проблеми зі зловживанням наркотичних речовин.

Раніше стало відомо, що репери Емінем та 50 Cent працюють над серіалом на основі фільму "Восьма миля".

Нагадаємо, рідна донька репера Емінема, блогерка Гейлі Скотт, поселилась у відпустці разом зі своєю сестрою Алайною.