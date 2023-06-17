Приемная дочь Эминема ответила, действительно ли рэпер проигнорировал ее свадьбу
Дочь рэпера Эминема Алайна Мари Скотт вышла замуж. Но на свадебных фото, которыми поделилась девушка, звезды не было.
Фотографии невеста показала в своем Instagram.
Почетная роль
Избранником Алайны стал Мэтт Меллер. Возлюбленный девушки сделала ей предложение в декабре 2021 года. Свадебная церемония пары прошла в Детройте. На свадьбу пригласили 125 человек. Среди приглашенных на фото фоловеры Алайны не увидели Эминема. Но на самом деле в тот день у артиста была очень важная миссия на церемонии.
"У меня была невероятная церемония, и мой отец вел меня к алтарю, — рассказала девушка изданию PEOPLE , — свадьба — это таинство, и я хотела, чтобы радость со мной разделили люди, которые рядом каждый день".
Главной подружкой невесты была родная дочь Эминема, Хэйли Джад. В феврале она также объявила о помолвке с возлюбленным. Избранником девушки стал Эван Макклинток, с которым она училась вместе в университете. Пара встречается с 2016 года.
Алайн Мари Скотт является дочерью сестры бывшей жены Эминема Кимберли Дон Скотт. Музыкант удочерил девочку в начале 2000-х годов. Биологическая мать Скотт умерла в 2016 году, у нее были проблемы со злоупотреблением наркотических веществ.
Ранее стало известно, что рэпперы Эминем и 50 Cent работают над сериалом на основе фильма "Восьмая миля".
Напомним, родная дочь рэпера Эминема, блоггер Хэйли Скотт, повеселилась вместе в отпуске со своей сестрой Алайной.