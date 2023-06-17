Приемная дочь Эминема ответила, действительно ли рэпер проигнорировал ее свадьбу

Приемная дочь Эминема сыграла свадьбу. Фото: instagram.com/alainamariescott/

Дочь рэпера Эминема Алайна Мари Скотт вышла замуж. Но на свадебных фото, которыми поделилась девушка, звезды не было.

Фотографии невеста показала в своем Instagram.

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Почетная роль

Избранником Алайны стал Мэтт Меллер. Возлюбленный девушки сделала ей предложение в декабре 2021 года. Свадебная церемония пары прошла в Детройте. На свадьбу пригласили 125 человек. Среди приглашенных на фото фоловеры Алайны не увидели Эминема. Но на самом деле в тот день у артиста была очень важная миссия на церемонии.

"У меня была невероятная церемония, и мой отец вел меня к алтарю, — рассказала девушка изданию PEOPLE , — свадьба — это таинство, и я хотела, чтобы радость со мной разделили люди, которые рядом каждый день".

Главной подружкой невесты была родная дочь Эминема, Хэйли Джад. В феврале она также объявила о помолвке с возлюбленным. Избранником девушки стал Эван Макклинток, с которым она училась вместе в университете. Пара встречается с 2016 года.

Алайн Мари Скотт является дочерью сестры бывшей жены Эминема Кимберли Дон Скотт. Музыкант удочерил девочку в начале 2000-х годов. Биологическая мать Скотт умерла в 2016 году, у нее были проблемы со злоупотреблением наркотических веществ.

Ранее стало известно, что рэпперы Эминем и 50 Cent работают над сериалом на основе фильма "Восьмая миля".

Напомним, родная дочь рэпера Эминема, блоггер Хэйли Скотт, повеселилась вместе в отпуске со своей сестрой Алайной.