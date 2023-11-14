Прихильники розсекретили, з ким зустрічається Добринін
Телеведучий Нікіта Добринін нещодавно розповів в інтерв'ю, що його сердце зайняте. Попри те, що він назвав стосунки несерйозними, наголосив, що відчуває закоханість.
У своєму Instagram Нікіта опублікував сторіс, у якому показав, що обідає з загадковою дівчиною.
Прихильники вирахували, хто обраниця
Нікіта Добринінін минулої зими розійшовся з блогеркою Дашею Квітковою, з якою вони мають 2-річного сина Лева. Проте, вочевидь, нова дівчина ведучого також будує блогерську кар'єру.
Після нещодавнього зізнання, що він тепер знову не холостяк, Нікіта опублікував сторіс, у якому показав, що обідає з дівчиною. У кадр потрапив її телефон, частина одягу та волосся.
Прихильники з легкістю вгадали, хто це на фото, адже збігів занадто багато. Вони впевнені, що обраниця Добриніна — модель і колишня дівчина блогера Буше — Чара Хорив.
По-перше, на телефоні, який потрапив у кадр Нікіти, зображена кішка, точно така сама, яку має Хорив. Колір волосся і одяг, у якому модель публікувала фото у той самий день, теж співпадають.
Більше того, саме з Чарою Хорив Нікіта Добринін з'являвся на премії Музвар. З того часу і підозрюють, що між інфлюенсерами зав'язався роман.
Проте ведучий, судячи з усього, поки не готовий офіційно заявляти про стосунки з дівчиною.
Нагадаємо, Нікіта Добринін зізнався, що закохався.
Також ми писали, що український ведучий Нікіта Добринін згадав свою роботу в Росії.
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