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Поклонники рассекретили, с кем встречается Добрынин

14 ноября 2023 16:15
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Поклонники рассекретили, с кем встречается Добрынин
Ведущий Никита Добрынин. Фото: instagram.com/nikitadobrynin
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Телеведущий Никита Добрынин недавно рассказал в интервью, что его сердце занято. Несмотря на то, что он назвал отношения несерьезными, подчеркнул, что он влюблен.

В своем Instagram Никита опубликовал сторис, в которой показал, что обедает с загадочной девушкой.

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Никита Добрынинин прошлой зимой разошелся с блогером Дашей Квитковой, с которой они воспитывают 2-летнего сына Льва. Однако новая девушка ведущего, судя по всему, также блогер.

После недавнего признания, что он теперь снова не холостяк, Никита опубликовал сторис, в которой показал, что обедает с девушкой. В кадр попал ее телефон, часть одежды и волос.

 

Скриншот со сторис instagram.com/nikitadobrynin

Поклонники с легкостью угадали, кто это на фото, ведь совпадений слишком много. Они уверены, что избранница Добрынина — модель и бывшая девушка блогера Буше — Чара Хорив.

 

Чара Хорив
Скриншот со сторис instagram.com/charakhoriv

Во-первых, на телефоне, который попал в кадр Никиты, изображена кошка, точно такая же, как у Хорив. Цвет волос и одежда, в которой модель публиковала фото в тот же день, тоже совпадают.

 

Чара Хорив
Скриншот со сторис instagram.com/charakhoriv

Более того, именно с Чарой Хорив Никита Добрынин появлялся на премии Музвар. С тех пор и подозревают, что между инфлюэнсерами завязался роман.

Однако ведущий, судя по всему, пока не готов официально заявлять об отношениях с девушкой.

Напомним, Никита Добрынин признался, что влюбился.

Также мы писали, что украинский ведущий Никита Добрынин упомянул о своей работе в России.

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