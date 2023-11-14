Поклонники рассекретили, с кем встречается Добрынин
Телеведущий Никита Добрынин недавно рассказал в интервью, что его сердце занято. Несмотря на то, что он назвал отношения несерьезными, подчеркнул, что он влюблен.
В своем Instagram Никита опубликовал сторис, в которой показал, что обедает с загадочной девушкой.
Поклонники вычислили, кто избранница
Никита Добрынинин прошлой зимой разошелся с блогером Дашей Квитковой, с которой они воспитывают 2-летнего сына Льва. Однако новая девушка ведущего, судя по всему, также блогер.
После недавнего признания, что он теперь снова не холостяк, Никита опубликовал сторис, в которой показал, что обедает с девушкой. В кадр попал ее телефон, часть одежды и волос.
Поклонники с легкостью угадали, кто это на фото, ведь совпадений слишком много. Они уверены, что избранница Добрынина — модель и бывшая девушка блогера Буше — Чара Хорив.
Во-первых, на телефоне, который попал в кадр Никиты, изображена кошка, точно такая же, как у Хорив. Цвет волос и одежда, в которой модель публиковала фото в тот же день, тоже совпадают.
Более того, именно с Чарой Хорив Никита Добрынин появлялся на премии Музвар. С тех пор и подозревают, что между инфлюэнсерами завязался роман.
Однако ведущий, судя по всему, пока не готов официально заявлять об отношениях с девушкой.
Напомним, Никита Добрынин признался, что влюбился.
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