Добринін згадав, як вів шоу Холостяк в Росії — що він про це думає зараз

Телеведучий Нікіта Добринін на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український ведучий і блогер Нікіта Добринін дав відверте інтерв’ю, в якому розповів про своє життя і професіональну сферу. Під час інтерв’ю головний герой романтичного телепроєкту "Холостяк-9" згадав, як він працював у Росії.

Це можна послухати під час інтерв’ю Нікіти Добриніна телеканалу "СТБ" в YouTube.

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Відомий телеведучий згадав, як у 2021 році він почав вести романтичне шоу "Холостяк" в Росії, де головним героєм був репер Тіматі. Але йому вдалося відпрацювати тільки один епізод, адже після нього Нікіта одразу ж захворів на коронавірус.

Ведучий Нікіта Добринін і репер Тіматі на російському шоу "Холостяк". Фото: УНІАН

Зараз ведучий і блогер зізнається, що вже ніяк не може змінити своє минуле, але шкодує і хотів би цього уникнути. Також Нікіта Добринін пояснив, чому він погодився вести російське шоу, і зізнався, що він думає про українських зірок, які також працювали в РФ.

"Багато топових ведучих пройшли цей шлях. Хотілося б цього уникнути? Так, звісно. Що стосується "Холостяка" у РФ, я дуже скоро пошкодував. І можливо, це Боже провидіння, що захворів на COVID і не зміг продовжити зйомки у цьому проєкті. Чому я погодився? Тому що в цей період між Україною і Росією велася торгівля, курсували поїзди, і інші відомі українські зірки, артисти, ведучі знімалися і виступали там. Я відчував тільки пафос. Зневажливе ставлення було. Наші зірки — набагато людяніші й більш відкриті", — пояснив Нікіта Добринін.

Ведучий Нікіта Добринін на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також ведучий зізнався, навіщо він їздив до Росії, і пояснив, що був радий не поїхати більше туди через те, що захворів і не платив штрафи.

"Мене запросили від глобального проєкту і я приїхав із місією розповісти свою історію. У мене не було бажання сподобатися, закріпитися якось. Я захворів на COVID і потім радів, що не поїхав. Не платив штрафи. Я дійсно захворів", — заявив Нікіта.

На чому зараз заробляє Нікіта Добринін

Нещодавно ведучий розповів про те, що приносить йому найбільше доходу зараз. Він зізнався, що він заробляє зараз через роботу в Інтернеті. Зокрема, йдеться про діяльність, яка пов'язана із соціальною мережею Instagram та YouTube.

Також ведучий Нікіта Добринін пояснив, на що він зараз витрачає свій заробіток.

"Потрібно платити за садочок сина, потрібно купувати харчі, треба оплачувати оренду квартири, потрібно комунальні послуги оплачувати, треба допомагати батькам", — зізнається український телеведучий і блогер Нікіта Добринін.

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий український ведучий Нікіта Добринін висловився про розлучення з Дашею Квітковою.

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